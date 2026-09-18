L’interpellanza urgente del PD: “sciogliere Futuro Nazionale di Vannacci per apologia di fascismo”. La replica di Wanda Ferro

È diventato un caso politico nazionale il confronto sul futuro di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Il Partito Democratico ha chiesto al Governo di valutare se esistano i presupposti per un eventuale scioglimento della formazione politica, sollevando il tema dell’apologia di fascismo. La richiesta è arrivata attraverso un’interpellanza urgente presentata dal deputato del Pd Roberto Morassut, che ha richiamato il quadro normativo previsto dalla legge Scelba e ha posto all’esecutivo il tema della compatibilità tra alcune posizioni attribuite al movimento e la normativa che disciplina la ricostituzione del disciolto partito fascista.

Nel documento parlamentare, secondo quanto riportato nelle ricostruzioni della vicenda, vengono richiamati alcuni episodi e dichiarazioni legati alla figura di Vannacci e alla nascita del suo partito, tra cui i riferimenti alla X Flottiglia Mas e alcune posizioni espresse negli anni dal generale, anche in relazione al libro “Il mondo al contrario”. Il punto posto dal Pd non riguarda soltanto il dibattito politico sulle idee espresse, ma la possibilità che possano configurarsi elementi tali da attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per intervenire nei confronti di un’organizzazione politica. La questione richiama infatti un tema particolarmente delicato: il confine tra la tutela dell’ordine democratico e la libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.

La risposta di Wanda Ferro: “La Costituzione garantisce la libertà di pensiero”

A rispondere all’interpellanza è stata la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, che ha richiamato il principio secondo cui anche posizioni radicali o controverse devono essere valutate distinguendo tra espressione di opinioni e concreta violazione dell’ordinamento democratico. Secondo la linea espressa, alcune manifestazioni di pensiero, anche fortemente critiche o divisive, rientrano nell’ambito della libertà di espressione prevista dall’articolo 21 della Costituzione, mentre lo scioglimento di una forza politica richiede presupposti specifici previsti dalla legge.

Futuro Nazionale è nato nel 2026 per iniziativa di Roberto Vannacci, dopo il suo percorso politico iniziato con la candidatura alle elezioni europee e il successivo rapporto con la Lega. La formazione si colloca nell’area della destra sovranista e ha raccolto consensi ma anche numerose critiche da parte degli avversari politici. Il confronto di queste ore riapre così il dibattito sul rapporto tra libertà politica, memoria storica e limiti previsti dall’ordinamento italiano per la tutela dei principi democratici.

La richiesta del Pd rappresenta una posizione politica che ora chiama in causa il Governo e le istituzioni competenti. Un eventuale scioglimento di un partito, infatti, non deriva da una decisione di una singola forza politica, ma dall’applicazione delle procedure previste dalla normativa italiana. Il caso Futuro Nazionale entra dunque nel dibattito pubblico nazionale come uno dei temi più controversi delle ultime settimane, mettendo al centro il confronto tra opposizione e Governo sul significato dei limiti democratici e della libertà di espressione. E tra una settimana, com’è noto, si nota per le elezioni suppletive a Reggio Calabria, dove Futuro Nazionale “viaggia” per la prima volta da solo.