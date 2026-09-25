L’intelligenza artificiale e l’intesa che apre nuove prospettive per la Calabria

La Calabria punta sull’intelligenza artificiale come strumento di innovazione e sviluppo e sul territorio si apre una nuova fase di collaborazione tra istituzioni e mondo accademico. È questo il messaggio lanciato da Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza, dopo l’incontro dedicato all’intelligenza artificiale ospitato alla Cittadella regionale di Catanzaro e l’accordo tra Governo, Regione Calabria e Università della Calabria. “La Calabria ha bisogno di guardare al futuro con ambizione e concretezza. L’incontro sull’intelligenza artificiale e l’accordo tra Governo, Regione Calabria e Università della Calabria rappresentano un segnale importante in questa direzione”, dichiara Caruso, sottolineando il valore strategico dell’iniziativa e la necessità di accompagnare il territorio verso una trasformazione tecnologica capace di produrre ricadute concrete.

Nel suo intervento, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza ha espresso apprezzamento per il percorso avviato alla presenza delle istituzioni regionali e nazionali. “Voglio rivolgere un plauso al sottosegretario Alessio Butti, al senatore Fausto Orsomarso, al presidente della Regione Roberto Occhiuto e al presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale Angelo Brutto per l’attenzione che stanno dedicando a un tema che riguarda da vicino il futuro della nostra regione”, afferma. Caruso ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Università della Calabria nel processo di innovazione, riconoscendo il contributo che il sistema universitario può offrire alla crescita del territorio. “Un ringraziamento va anche al rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, per il ruolo che l’Ateneo è chiamato a svolgere in questo percorso e per il contributo che il mondo universitario può offrire alla crescita e all’innovazione del nostro territorio”, aggiunge.

“L’intelligenza artificiale può significare servizi migliori e nuove opportunità”

Secondo Caruso, l’intelligenza artificiale non deve essere considerata una tecnologia distante dalla vita quotidiana, ma una risorsa capace di incidere concretamente sulla qualità dei servizi e sulle opportunità economiche e professionali. “L’intelligenza artificiale e l’innovazione non devono essere percepite come qualcosa di lontano dalla vita quotidiana. Possono significare servizi migliori, nuove opportunità per le imprese, maggiore efficienza e soprattutto nuove possibilità per i nostri giovani”, dichiara. Il tema centrale, secondo il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza, riguarda quindi la capacità di trasformare l’innovazione tecnologica in strumenti utili per cittadini, imprese e nuove generazioni, creando condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività della Calabria.

Un passaggio specifico dell’intervento è dedicato alle aree interne, considerate tra i territori che possono maggiormente beneficiare di nuove soluzioni tecnologiche. “È particolarmente importante – prosegue Caruso – che questa strategia coinvolga anche le aree interne. La tecnologia può contribuire a rendere più vicini i servizi ai cittadini e a creare nuove opportunità anche nei territori che più di altri rischiano di rimanere indietro”. Per Caruso, l’innovazione può rappresentare quindi uno strumento per ridurre le distanze territoriali e favorire una maggiore inclusione, portando servizi e nuove possibilità anche nelle zone caratterizzate da maggiori difficoltà infrastrutturali e demografiche.

La collaborazione tra Governo, Regione e Università come modello di sviluppo

Nel finale del suo intervento, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza richiama il valore della collaborazione istituzionale come elemento fondamentale per costruire una strategia di crescita. “La collaborazione tra Governo, Regione e Università della Calabria dimostra che quando le istituzioni lavorano insieme è possibile costruire una visione di sviluppo”, afferma. “La Calabria deve avere l’ambizione di essere protagonista di questa trasformazione e di utilizzare l’innovazione per creare crescita, opportunità e futuro”, aggiunge Caruso, evidenziando la necessità di affrontare il cambiamento tecnologico con una prospettiva orientata allo sviluppo del territorio.

La conclusione del messaggio è un invito a guardare alle nuove tecnologie come a una possibilità da affrontare con consapevolezza e determinazione. “È una sfida che riguarda tutti e che dobbiamo affrontare con fiducia e determinazione. La Calabria – conclude Caruso – deve essere pronta a cogliere le opportunità che arrivano dal cambiamento”.