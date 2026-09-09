L’ex Reggina Nicolò Bianchi si ritira dal calcio professionistico: “pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato”

La notizia arriva direttamente dai suoi canali social e chiude un capitolo importante della sua carriera: Nicolò Bianchi ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L’ex centrocampista della Reggina, che era stato accostato agli amaranto anche in questa sessione di mercato, ha comunicato personalmente la decisione di interrompere il proprio percorso nel calcio professionistico. Bianchi lascia alle spalle una carriera nella quale c’è stato anche un capitolo particolarmente significativo vissuto a Reggio Calabria. Con la maglia amaranto ha scritto pagine importanti, a partire dalla splendida promozione in Serie B conquistata nell’anno della gestione Toscano, per poi offrire un apporto significativo anche nelle due successive stagioni disputate nel campionato cadetto.

Il messaggio di Nicolò Bianchi

Nel comunicare la propria decisione, l’ex centrocampista ha ripercorso le emozioni vissute durante gli anni da calciatore, ringraziando società, compagni, procuratori e famiglia. Una scelta maturata soprattutto per ragioni familiari, ma che non significa un addio definitivo al mondo del calcio.

“Pensavo che non sarebbe mai arrivato questo momento, ma sapevo che prima o poi sarebbe dovuto succedere. È stato un viaggio bellissimo, fatto di tante gioie e anche di qualche dolore, ma soprattutto di momenti indimenticabili. Ringrazio tutte le società, i compagni e le persone che ne hanno fatto parte: ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa, e spero nel mio piccolo di aver lasciato anch’io un ricordo positivo. Un grazie speciale va ai miei procuratori per avermi supportato—e sopportato—in tutti questi anni. E un grazie infinito alla mia famiglia: ai miei genitori, che mi hanno seguito ovunque saltando pochissime partite (e che ora, essendo andati da poco in pensione, dovranno inventarsi qualcosa da fare nel weekend!).



Ma il ringraziamento più grande va a mia moglie e ai miei figli: questo passo lo faccio soprattutto per loro e per noi, come famiglia. È una decisione che mi lascia un po’ di amaro in bocca, perché avrei voluto che questo momento non arrivasse mai, ma è la scelta giusta per il nostro futuro e sono felice di compierla. Ora inizia un nuovo capitolo fuori dal calcio professionistico, anche se non smetterò mai di giocare: finché mi divertirò, un pallone tra i piedi ci sarà sempre. In ogni caso, con il calcio professionistico è solo un arrivederci: la passione resta la stessa e ho intenzione di mettermi a studiare per prepararmi ad affrontare altre mansioni e ricoprire nuovi ruoli in questo mondo. Il percorso che intraprenderò lo racconterò più avanti. Grazie davvero a tutti per aver fatto parte di questo viaggio. Nico”.

Il ricordo dell’esperienza alla Reggina

Per i tifosi della Reggina, Bianchi resta legato soprattutto alla stagione della promozione in Serie B e al campionato successivo. Un percorso che lo ha visto protagonista in una squadra capace di conquistare il salto di categoria e poi misurarsi con il calcio cadetto. Il suo nome era tornato d’attualità anche nelle ultime settimane, essendo stato accostato nuovamente alla Reggina in questa sessione di mercato. Ora, però, arriva la decisione di chiudere con il calcio professionistico e di iniziare una nuova fase della propria vita. Bianchi lascia comunque una porta aperta al futuro. Come ha spiegato nel suo messaggio, la passione per il calcio resterà intatta e il suo obiettivo è prepararsi, attraverso lo studio, ad affrontare in futuro nuovi incarichi e nuove mansioni all’interno di questo stesso mondo.