L’estate è finita, scocca l’Equinozio d’Autunno: IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere oggi sui social

È arrivato l’equinozio d’autunno 2026, uno dei momenti astronomici più significativi dell’anno. Oggi, mercoledì 23 settembre alle ore 02:05 (ora italiana), il Sole ha raggiunto lo zenit dell’equatore, segnando ufficialmente la fine dell’estate astronomica e l’inizio della nuova stagione. L’autunno prende così il posto dell’estate nel ciclo delle stagioni, accompagnando il progressivo accorciamento delle giornate e il graduale aumento delle ore di buio fino al prossimo solstizio d’inverno. L’equinozio d’autunno rappresenta un momento di equilibrio tra luce e oscurità: in tutto il mondo, infatti, il giorno e la notte raggiungono una durata quasi identica, con circa 12 ore di luce e 12 ore di buio. Un passaggio che, oltre al suo valore scientifico, conserva da sempre anche un forte significato simbolico: il cambiamento dal periodo più caldo dell’anno alla fase caratterizzata da temperature più fresche, colori diversi della natura e nuovi ritmi della vita quotidiana.

Cos’è l’equinozio d’autunno e perché segna il cambio di stagione

Il termine equinozio deriva dal latino equi-noctis, che significa letteralmente “notte uguale” al giorno. La definizione richiama proprio la caratteristica principale di questo evento astronomico: l’apparente equilibrio tra la durata del giorno e quella della notte. In realtà, dal punto di vista scientifico, nei giorni dell’equinozio la durata della luce è leggermente superiore a quella del buio. Questo avviene a causa di diversi fenomeni fisici, tra cui la rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare, che modificano il momento in cui il Sole appare sopra o sotto l’orizzonte. L’equinozio si verifica quando il piano dell’equatore terrestre e quello dell’orbita della Terra attorno al Sole si trovano in una particolare configurazione, con i raggi solari che colpiscono la Terra in modo perpendicolare proprio nella zona equatoriale. Da quel momento nell’emisfero settentrionale le ore di luce iniziano progressivamente a diminuire, mentre nell’emisfero meridionale inizia la primavera astronomica.

Perché l’equinozio non cade sempre il 21 settembre

Per molti anni è stata diffusa l’idea che il 21 settembre fosse la data fissa dell’inizio dell’autunno, ma il calendario astronomico racconta una realtà più complessa. L’equinozio d’autunno può infatti verificarsi il 22 o il 23 settembre, con variazioni legate al rapporto tra il movimento della Terra nello spazio e il nostro calendario. Il motivo è legato alla durata reale dell’anno astronomico. La Terra impiega infatti 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi per completare un’intera orbita attorno al Sole. Il calendario gregoriano, invece, considera normalmente un anno composto da 365 giorni, creando ogni anno una differenza di quasi sei ore. Questo piccolo scarto viene compensato attraverso l’introduzione degli anni bisestili, con un giorno aggiuntivo ogni quattro anni. Questa correzione continua fa sì che gli eventi astronomici, come gli equinozi e i solstizi, non abbiano una collocazione completamente fissa nel calendario, ma possano anticipare o posticipare leggermente nel tempo.

L’origine della parola autunno: dalla raccolta dei frutti della terra

Anche il nome della stagione porta con sé una lunga storia. La parola autunno deriva dal latino “autumnus”, un termine legato al concetto di raccolto e alla fase dell’anno in cui la terra offriva i suoi frutti dopo il periodo estivo. Nelle antiche civiltà agricole l’autunno rappresentava un momento fondamentale, perché coincideva con la raccolta dei prodotti coltivati durante i mesi precedenti e con la preparazione in vista dell’inverno. Per questo motivo molte culture hanno associato questa stagione a celebrazioni, riti di ringraziamento e feste dedicate all’abbondanza della natura. La stessa radice linguistica è rimasta in molte lingue europee: in inglese si utilizza il termine “autumn”, mentre in francese si parla di “automne”.

Dall’equinozio all’ora solare: quando cambierà l’orario

Con l’arrivo dell’autunno astronomico cambia anche il ritmo delle giornate. Il Sole sorgerà progressivamente più tardi e tramonterà sempre prima, fino a raggiungere il minimo di ore di luce in occasione del solstizio d’inverno. Tra circa un mese arriverà anche il ritorno dell’ora solare, con lo spostamento delle lancette indietro di un’ora e il ritorno all’orario tradizionale dopo il periodo dell’ora legale. Il cambio dell’orario rappresenta ogni anno un ulteriore segnale del passaggio verso la stagione più fredda, anche se dal punto di vista meteorologico l’autunno può presentare caratteristiche molto variabili, con periodi ancora miti alternati a prime incursioni fredde.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video da condividere oggi per l’Equinozio d’Autunno 2026.

Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:

Adoro l’autunno, con la sua varietà di verdure da abbinare in piatti deliziosi. (Isa Chandra Moskowitz)

Autunno, stagione sleale. (Gesualdo Bufalino)

Bisogna che la tua pagina sull’autunno ti dia lo stesso piacere che ti darebbe passeggiare sulle foglie morte. (Jules Renard)

Come un sentiero d’autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. (Franz Kafka)

D’autunno l’infermità si addensa, come le nuvole in cielo, e molti mali che l’estate aveva assopito si risvegliano. (Theodore Francis Powys)

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore. (Ernst Jünger)

Per quanto ognuno veda l’autunno come una stagione già vissuta, la primavera è sempre, a tutti, una rinascita. (Theodore Francis Powys)

Se io preferisco tanto l’autunno alla primavera, è perché in autunno si guarda il cielo — in primavera la terra. (Søren Kierkegaard)

Si sta come | d’autunno | sugli alberi | le foglie. (Giuseppe Ungaretti)

Dall’altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l’orizzonte, là emerge dalla notte. Così l’autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera. (Adriana Zarri)

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat ildan)

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. (Albert Camus)

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano. (Sylvain Tesson)

L’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, e di ciò che vorremmo fare il prossimo anno.

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni. (Jim Bishop)

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi! (Mehmet Murat ildan)

Di tutte le stagioni, l’autunno è quella che offre di più all’uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

L’autunno è il silenzio prima dell’inverno. (Proverbio francese)

L’autunno è la primavera dell’inverno. (Henri de Toulouse-Lautrec)

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