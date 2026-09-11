L’esempio virtuoso di Caulonia: condizionatori in tutte le aule in tempo record, si va regolarmente a scuola

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il delegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Caulonia, Agnese Panetta, rivolge a tutti gli alunni, alle loro famiglie, al Dirigente scolastica, ai docenti e a tutto il personale della scuola i più sinceri auguri per un anno ricco di crescita, serenità, condivisione e soddisfazioni. “L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento di grande emozione, fatto di aspettative, progetti e sogni da realizzare. Il mio pensiero più affettuoso va innanzitutto ai nostri studenti: la scuola non è soltanto il luogo nel quale si apprendono conoscenze, ma è soprattutto lo spazio nel quale, giorno dopo giorno, si costruiscono le fondamenta del proprio futuro.

A tutti i nostri bambini e ragazzi auguro di affrontare questo nuovo cammino con curiosità, entusiasmo e determinazione, senza avere paura delle difficoltà e imparando a riconoscere e valorizzare i propri talenti. Il futuro appartiene a loro e alla loro capacità di diventare cittadini liberi, generosi e responsabili”.

Un pensiero particolare è rivolto anche alle famiglie, considerate parte fondamentale del percorso educativo, con l’auspicio che il rapporto con la scuola possa essere sempre fondato sulla collaborazione, sulla fiducia e sul dialogo.

“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Dirigente scolastico Lucia Pagano, ai docenti e a tutto il personale scolastico, ai quali è affidato il delicato e prezioso compito di accompagnare le nuove generazioni non soltanto nell’apprendimento, ma anche nella loro crescita umana e civile. Il Comune di Caulonia continuerà a essere al fianco della scuola, con l’obiettivo di garantire ai nostri ragazzi ambienti sempre più sicuri, accoglienti, stimolanti e inclusivi”.

Proprio in questa direzione, e in considerazione delle temperature particolarmente elevate che stanno accompagnando l’avvio dell’anno scolastico, è emersa la necessità di intervenire in tempi brevissimi per dotare gli edifici scolastici di Caulonia Centro, Caulonia Marina e Vasì di adeguati sistemi di raffrescamento, attraverso l’installazione di condizionatori.

Una necessità alla quale la delegata alla Pubblica Istruzione ha cercato immediatamente di dare una risposta concreta, attivandosi personalmente per individuare le risorse necessarie.

Un ringraziamento particolare e sentito va al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, al quale Agnese Panetta si è rivolta direttamente rappresentando l’urgenza della situazione e chiedendo un sostegno concreto per le scuole cauloniesi. Il Presidente Cirillo ha accolto immediatamente la richiesta, dimostrando grande sensibilità e vicinanza alla comunità scolastica e attivandosi tempestivamente, assumendo l’impegno per il reperimento delle somme necessarie all’installazione dei condizionatori.

“Ringrazio profondamente il Presidente Salvatore Cirillo per aver compreso fin da subito l’urgenza della nostra richiesta e, soprattutto, per aver trasformato la propria disponibilità in un impegno concreto. Quando si tratta del benessere dei nostri bambini e dei nostri ragazzi non possiamo limitarci alle parole: occorre trovare soluzioni e farlo nel minor tempo possibile”, sottolinea Agnese Panetta.

Un ulteriore e doveroso ringraziamento va all’installatore Federico Dimasi e a tutta la sua squadra, che, con grande disponibilità, professionalità e rapidità operativa, hanno consentito di rendere possibile l’intervento in tempi estremamente brevi.

La soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

Grande soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione Comunale di Caulonia, che, nell’augurare agli studenti, alle famiglie, alla Dirigente, ai docenti e a tutto il personale scolastico un sereno e proficuo nuovo anno, si unisce al sentito ringraziamento rivolto al Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo per la sensibilità, la disponibilità e la concreta vicinanza dimostrate nei confronti della comunità cauloniese.

L’Amministrazione rivolge, inoltre, un particolare e convinto plauso alla delegata alla Pubblica Istruzione Agnese Panetta, riconoscendole la determinazione e la tenacia con cui ha affrontato un’esigenza tanto urgente per le scuole del territorio.

“Ad Agnese va il plauso di tutta l’Amministrazione Comunale. È stata lei, con determinazione e senza fermarsi davanti alle difficoltà, a farsi carico personalmente di questa necessità e a rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, chiedendo un aiuto concreto per le nostre scuole e trovando immediata attenzione e disponibilità.

Un risultato che nasce dalla sua tenacia, dalla sua sensibilità e dalla grande attenzione con cui interpreta quotidianamente il ruolo che le è stato affidato. Un impegno che va oltre il semplice esercizio di una delega amministrativa e che testimonia un autentico amore per la scuola, per i bambini, per le loro famiglie e per l’intera comunità scolastica.

Per chi conosce il suo modo di lavorare, non è una novità, ma una conferma del suo valore, della sua serietà e della dedizione con cui porta avanti il proprio incarico. La capacità di ascoltare un problema, farsene carico e cercare con determinazione una soluzione concreta rappresenta il modo migliore di essere vicini alla propria comunità.

Come Amministrazione siamo quindi particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto e rivolgiamo ad Agnese il nostro più sincero apprezzamento per quanto fatto, con la consapevolezza che investire sulla scuola e sul benessere dei nostri bambini significa investire sul futuro di Caulonia”.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia e la delegata alla Pubblica Istruzione Agnese Panetta rinnovano, infine, a tutti gli studenti, alle loro famiglie, alla Dirigente scolastica, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola l’augurio di buon inizio e buon anno scolastico, con l’auspicio che possa essere un anno di conoscenza, crescita, partecipazione, inclusione e serenità per l’intera comunità scolastica.