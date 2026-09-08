“L’Erba Miracolosa” conquista Palmi: grande successo di pubblico al Parco dei Tauriani

Sedie aggiunte fino all’ultimo per accogliere il pubblico arrivato al Parco Archeologico dei Tauriani. La replica de “L’Erba Miracolosa”, commedia brillante in due atti portata in scena dalla compagnia teatrale Effetti Collaterali, ha registrato un grande successo di partecipazione, confermando anche a Palmi l’entusiasmo che aveva accompagnato il precedente appuntamento di Melicuccà.

Una serata in cui il teatro ha incontrato la suggestione di uno dei luoghi più affascinanti del territorio palmese. La risposta degli spettatori è andata oltre ogni aspettativa: i posti predisposti non sono bastati e si è reso necessario aggiungere numerose sedie per permettere a tutti di assistere alla rappresentazione. Risate, applausi e una partecipazione calorosa hanno accompagnato l’intero spettacolo, regalando alla compagnia un’emozione difficile da dimenticare.

La storia dell’ingenua Agata e dell’insolita richiesta del nipote Angelo ha conquistato ancora una volta il pubblico attraverso un susseguirsi di equivoci, situazioni paradossali e dialoghi brillanti. Al centro della vicenda una nonna dal cuore puro che, fidandosi ciecamente del proprio nipote, finisce inconsapevolmente per dare vita a una serie di esilaranti complicazioni.

Giovanna Nastasi ha interpretato Agata con una delicatezza disarmante, una comicità autentica e una straordinaria capacità di emozionare attraverso la semplicità del personaggio. Dolce, credibile e irresistibilmente genuina, ha saputo conquistare gli spettatori dall’inizio alla fine.

Nei panni di Angelo, Rocco Favano ha offerto un’interpretazione brillante, dinamica e disinvolta, dando vita a un giovane scanzonato e pigro con grande naturalezza scenica. Il suo personaggio ha rappresentato il motore dell’intera vicenda, alternando ironia e leggerezza con ottimo ritmo teatrale.

Vincenzo Frangella, alias Gustavino detto “Vino”, ha regalato una prova frizzante, travolgente e ricca di irresistibili tempi comici. La sua mimica, l’espressività e la capacità di coinvolgere il pubblico hanno reso ogni sua entrata in scena particolarmente applaudita.

Energia, fantasia e spontaneità hanno caratterizzato la Martina interpretata da Tania Trapani. Con un personaggio volutamente svampito e imprevedibile, ha saputo imprimere vivacità alla commedia, contribuendo a rendere ancora più brillante il gioco degli equivoci.

Barbara Fazio ha vestito i panni della volitiva Barbara con grinta, sicurezza e una presenza scenica intensa. Determinata e incisiva, ha saputo costruire un personaggio dal forte temperamento capace di inserirsi perfettamente nel vortice comico della storia.

La pettegola Anna ha trovato in Anna Luppino un’interprete vivace, solare e straordinariamente espressiva. La sua recitazione spontanea e la naturale capacità di rendere divertente ogni curiosità del personaggio hanno regalato numerosi momenti di autentica comicità.

Nei panni della vamp Debora, Deborah Serratore ha portato sul palco un personaggio eccentrico, esuberante e volutamente sopra le righe. Con ironia, presenza scenica e una verve coinvolgente, ha aggiunto colore e imprevedibilità alla rappresentazione, contribuendo al crescendo finale della commedia.

La regia, affidata a Tania Trapani e Giovanna Nastasi, ha guidato con equilibrio e sensibilità un gruppo affiatato, valorizzando le caratteristiche di ciascun interprete e costruendo una commedia dal ritmo costante e coinvolgente.

Dietro le quinte è stata fondamentale la preziosa collaborazione di Sofia Pellegrino, che ha affiancato il lavoro di regia con attenzione, precisione e instancabile disponibilità, contribuendo concretamente alla perfetta riuscita della serata.

Un ringraziamento particolarmente sentito è stato rivolto ai registi Sabrina Esposito e Andrea Militano dell’Associazione Proagòn. Con generosità, competenza e profonda sensibilità artistica hanno accompagnato la compagnia durante tutto il percorso di preparazione dello spettacolo. I loro insegnamenti hanno rappresentato molto più di semplici indicazioni tecniche: hanno trasmesso fiducia, incoraggiamento e quell’amore autentico per il teatro che ha permesso agli attori di crescere prova dopo prova. La compagnia Effetti Collaterali esprime verso di loro una gratitudine sincera per aver creduto nel progetto, sostenendolo con affetto e straordinaria disponibilità.

Ad arricchire la rappresentazione sono state le musiche del dj e producer Melo Zamo, capaci di accompagnare con efficacia l’atmosfera dei diversi momenti scenici. Un sentito ringraziamento va inoltre ad Adriana Surace e Rocco Deodato per il sostegno e la vicinanza dimostrati alla compagnia durante la realizzazione dello spettacolo.

Un grazie speciale alla conduttrice Ester Albanese, elegante e coinvolgente nel guidare la serata e nell’accogliere il pubblico con grande professionalità, e a Enzo Barone, autore delle fotografie e delle riprese video che hanno immortalato i momenti più belli ed emozionanti della rappresentazione.

La serata è stata realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), del Comune di Palmi, della Pro Loco Taureana, del Movimento Culturale San Fantino, del Parco Archeologico dei Tauriani, di UNPLI Calabria dell’ Associazione Turistica Pro Loco di Palmi, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, per aver consentito la realizzazione dell’evento in una cornice storica e archeologica di straordinario fascino.

A raccontare meglio di ogni parola il successo della serata resta l’immagine delle sedie aggiunte una dopo l’altra per accogliere il numeroso pubblico accorso ai Tauriani. Dopo il grande entusiasmo di Melicuccà, anche Palmi ha abbracciato “L’Erba Miracolosa” con affetto, partecipazione e lunghi applausi, confermando quanto il teatro sappia ancora unire le persone attraverso il sorriso e la condivisione di una bella storia.