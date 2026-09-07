Legge idonei, Loizzo: “osservazioni saranno recepite da Consiglio reginale per opportune modifiche”

Simona Loizzo, deputato della Lega, si dice sicura del fatto che le osservazioni giunte in merito alla legge sugli idonei vengano ascoltate al fine di apportare corrette modifiche

Simona Loizzo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Sono certa che le osservazioni giunte da diversi comitati degli idonei saranno recepite dal consiglio regionale. I meccanismi legislativi sono complessi ma devono cogliere gli obiettivi ascoltando la platea delle persone interessate. È questo che ha ispirato la nostra proposta di legge regionale e su questo dobbiamo impegnarci. La serietà del gruppo consiliare della Lega non è in discussione per cui sono certa che saranno fatte le opportune modifiche“.Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega, attraverso un comunicato stampa.

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