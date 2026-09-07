Legge idonei, Loizzo: “osservazioni saranno recepite da Consiglio reginale per opportune modifiche”

“Sono certa che le osservazioni giunte da diversi comitati degli idonei saranno recepite dal consiglio regionale. I meccanismi legislativi sono complessi ma devono cogliere gli obiettivi ascoltando la platea delle persone interessate. È questo che ha ispirato la nostra proposta di legge regionale e su questo dobbiamo impegnarci. La serietà del gruppo consiliare della Lega non è in discussione per cui sono certa che saranno fatte le opportune modifiche“.Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega, attraverso un comunicato stampa.