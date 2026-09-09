Legge idonei, Loizzo: “non mi sono tirata indietro, credo vada modificata accogliendo istanze”

“Gli idonei e altri comitati mi chiamano in causa insieme ad altri esponenti politici e non ho difficoltà a rispondere. Non mi sono mai tirata indietro e credo che la legge vada modificata accogliendo le istanze e recependo lo spirito propositivo. Sono anche certa che ciò sarà fatto trovando un equilibrio con il legislativo“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Simona Loizzo, deputato della Lega.

“Ringrazio Luana Tassone per le sollecitazioni. È compito della politica trovare un modo per non legiferare in maniera sbagliata. I consiglieri regionali della Lega sono persone serie. Per cui accetto anche le critiche ingiuste ma non quelle di un disinteresse che strida con la mia storia politica. La responsabilità in questo senso è di tutte le forze politiche di ogni schieramento“, ha concluso Loizzo.