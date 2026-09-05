Legge idonei, Loizzo: “non è definitiva. Ascolteremo esigenze e critiche positive”

Il deputata della Lega Simona Loizzo apre alla modifica del testo della legge sugli idonei con correttivi come l'interscambio con gli enti locali

Simona Loizzo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Lega sta facendo un grande sforzo per gli idonei. Tuttavia è giusto ascoltare le esigenze espresse e le critiche propositive. Non è ancora il testo definitivo e può essere emendato trovando una sintesi tra le varie esigenze. Si possono inserire i correttivi e ce ne sono tanti da poter fare come l’interscambio con gli enti locali. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo ma l’impegno del gruppo consiliare regionale della Lega è notevole. Il portale unico ad esempio è un grande passo in avanti. Bisogna sempre ascoltare e lavorare per una sintesi. Ma il lavoro dei consiglieri regionali del partito è notevole“. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega, in una nota stampa.

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