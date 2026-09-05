Legge idonei, Loizzo: “non è definitiva. Ascolteremo esigenze e critiche positive”

“La Lega sta facendo un grande sforzo per gli idonei. Tuttavia è giusto ascoltare le esigenze espresse e le critiche propositive. Non è ancora il testo definitivo e può essere emendato trovando una sintesi tra le varie esigenze. Si possono inserire i correttivi e ce ne sono tanti da poter fare come l’interscambio con gli enti locali. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo ma l’impegno del gruppo consiliare regionale della Lega è notevole. Il portale unico ad esempio è un grande passo in avanti. Bisogna sempre ascoltare e lavorare per una sintesi. Ma il lavoro dei consiglieri regionali del partito è notevole“. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega, in una nota stampa.