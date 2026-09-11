Legge idonei, Loizzo fa chiarezza sulle modifiche: “su una cosa non sarei mai d’accordo”

“Registro con soddisfazione l’incontro tra gli idonei e i consiglieri regionali Bevilacqua e Polimeni. A scanso di equivoci devo dire però che l’impulso per la proposta di legge è stato dato dagli idonei della pubblica amministrazione guidati da Sandra De Luca. Sono loro ad avere preparato il testo base. Sono vicina ad entrambi i comitati e le divisioni non servono. Spero che vengano fatte le modifiche iniziando dalla bidirezionalità dello scambio tra idonei e dalla applicazione della legge 150 che deve contenere gli idonei di tutti gli enti locali calabresi. Non sarei mai d’accordo con una legge che pensasse solo agli idonei della Regione, ma bisogna andare oltre“. È quanto dichiarato in una nota da Simona Loizzo, deputato della Lega.