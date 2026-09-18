Legge idonei, Loizzo: “24 settembre prima commissione regionale, importante che vengano recepite istanze”

“Il prossimo 24 settembre si riunirà la prima commissione consiliare regionale ed è importante che vengano recepite le istanze pervenute dagli idonei“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega. “Dobbiamo tutti fare uno sforzo e comprendere le proposte avanzate per non disperdere l’importanza della legge. Sia il comitato presieduto da Luana Tassone che l’altro comitato – dice Loizzo – portano avanti una battaglia che come Lega abbiamo sostenuto e che va incanalata in un provvedimento che contempli lo scambio di graduatorie e faccia riferimento anche alla normativa sulla legge 150. Ho fiducia nel gruppo consiliare della Lega e confido anche nella sensibilità di tutti i gruppi politici compresi quelli di opposizione“.