Legge idonei, Antoniozzi: “apprezzo lo sforzo compiuto, ma va migliorata”

“Apprezzo lo sforzo compiuto in favore degli idonei ma la legge emendata va migliorata, bisogna correggerla“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Parlerò con i nostri consiglieri regionali – dice Antoniozzi – perché ad esempio non si può cancellare il riferimento alla legge 150 che va introdotto anche per la concertazione con l’ordine dei giornalisti. Un accordo quadro nella fattispecie è perfettamente compatibile con la Costituzione.

Il nostro intento è rispettare la Costituzione e i poteri assegnati alle Regioni ma in questo senso ci sono diverse cose da migliorare se vogliamo fare una sintesi ascoltando i bisogni di migliaia di persone e unendole alle competenze regionali. L’interscambio tra enti locali in un accordo quadro non deve privilegiare i regionali. La politica deve giustamente confrontarsi con i tecnici ma anche esercitare un suo ruolo e una sua funzione. Ma lo sforzo c’è e si possono fare le modifiche giuste e opportune“, conclude Antoniozzi.