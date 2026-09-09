Legge elettorale, le ultime novità: niente ballottaggio, premio al 42% e nodo “anti-cespugli” ancora aperto

Si è conclusa dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa della maggioranza dedicata alla riforma della legge elettorale, un passaggio considerato decisivo per definire il nuovo impianto delle regole del voto. Dal confronto sarebbe emersa una serie di punti ormai consolidati, mentre restano ancora alcuni nodi da sciogliere prima della definizione definitiva del testo. Tra le certezze ci sarebbe il definitivo tramonto dell’ipotesi di un ballottaggio, mentre resta confermata la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Ancora aperta, invece, la discussione sulla cosiddetta norma “anti-cespugli”, cioè la misura pensata per limitare il peso delle liste minori all’interno delle coalizioni.

Niente ballottaggio: confermato il premio di maggioranza al 42%

Uno degli elementi principali emersi dal confronto riguarda la scelta di abbandonare definitivamente l’ipotesi del secondo turno elettorale. La possibilità di introdurre un ballottaggio tra le coalizioni più votate sembra quindi essere uscita dal tavolo della maggioranza, orientata invece verso un meccanismo basato sul raggiungimento di una determinata soglia al primo turno. Resta infatti fissata al 42% la percentuale necessaria per ottenere il premio di maggioranza, un punto considerato centrale nella costruzione del nuovo sistema elettorale. La soglia rappresenta il limite oltre il quale una coalizione potrà ottenere un vantaggio in termini di seggi, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore stabilità governativa.

Il nodo della norma “anti-cespugli” resta ancora da sciogliere

Nonostante alcuni aspetti siano stati definiti, rimane aperta una delle questioni più controverse: la cosiddetta norma “anti-cespugli”. Si tratta di una disposizione destinata a incidere sul ruolo delle liste più piccole e dei partiti minori all’interno delle coalizioni. Sul tema sarebbe ancora in corso una riflessione all’interno della maggioranza, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra la necessità di evitare una frammentazione eccessiva del quadro politico e il rispetto della rappresentanza delle diverse forze. La definizione della norma potrebbe quindi rappresentare uno degli ultimi passaggi prima della chiusura dell’accordo complessivo sulla riforma.

Allo studio il voto fuorisede anche per i caregiver

Durante la riunione sarebbe emerso anche un altro tema legato alle modalità di partecipazione al voto: la possibilità di estendere il voto fuorisede anche ai caregiver. La proposta punta a garantire la possibilità di esercitare il diritto di voto anche a chi, per motivi legati all’assistenza di familiari o persone fragili, si trova temporaneamente lontano dal proprio comune di residenza. Si tratta di un’ipotesi sulla quale sarebbe in corso una valutazione tecnica e politica, nell’ambito del più ampio confronto sulla riforma elettorale.

Respinto l’emendamento sui sindaci candidati alle politiche

Tra gli elementi che sembrano invece destinati a non entrare nella nuova legge elettorale c’è la proposta contenuta in un emendamento presentato da Fratelli d’Italia. L’emendamento puntava a restringere i tempi entro i quali i sindaci devono dimettersi nel caso in cui decidano di candidarsi alle elezioni politiche. La modifica non avrebbe trovato spazio nell’accordo della maggioranza e, secondo quanto emerso, sarebbe quindi destinata a tramontare.