Lega Sicilia, vertice regionale a Enna: 34 delegati pronti per il Congresso nazionale di Milano

Si è riunita oggi a Enna la Direzione regionale della Lega in Sicilia. In apertura dei lavori, la platea ha tributato un lungo e caloroso applauso al segretario federale Matteo Salvini, in vista del Congresso nazionale straordinario annunciato a Pontida e convocato per il prossimo mese di ottobre a Milano. La Direzione regionale ha quindi affrontato i principali temi politici e organizzativi, con particolare attenzione al percorso congressuale nazionale, al tesseramento e all’organizzazione del partito sul territorio, a partire dai congressi di sezione. La Sicilia sarà presente al Congresso nazionale con 34 delegati, che rappresenteranno il territorio siciliano e parteciperanno al confronto sulla linea politica e organizzativa della Lega. Nel corso della Direzione regionale è stata affrontata anche la situazione politica siciliana e il lavoro della maggioranza regionale sulla prossima manovra finanziaria, che dovrebbe approdare all’esame dell’Assemblea regionale nelle prossime settimane.

Germanà ha sottolineato la necessità di utilizzare le risorse disponibili per sostenere concretamente sviluppo e occupazione

Il segretario regionale Nino Germanà ha sottolineato la necessità di utilizzare le risorse disponibili per sostenere concretamente sviluppo e occupazione: “la maggioranza sta lavorando a una manovra finanziaria che dovrà mettere a disposizione circa 500 milioni di euro, risorse che devono rappresentare un vero motore per lo sviluppo della Sicilia, per il lavoro e per il sostegno alle imprese. È necessario concentrare gli interventi sulle priorità del nostro territorio e trasformare le risorse in opportunità concrete per cittadini e imprese. È stato compiuto – ha aggiunto Germanà – un lavoro straordinario in questi anni per rafforzare la capacità della Regione di intervenire a sostegno dell’economia siciliana. Adesso dobbiamo proseguire con lo stesso impegno, puntando su energia, infrastrutture, sviluppo e occupazione”.

La Direzione regionale ha ribadito la volontà di proseguire nel rafforzamento della presenza della Lega in Sicilia

La Direzione regionale ha infine ribadito la volontà di proseguire nel rafforzamento della presenza della Lega in Sicilia, accompagnando il percorso congressuale e coinvolgendo sempre più i territori e la propria comunità politica. La Direzione regionale ha sottolineato l’importanza di seguire con attenzione il confronto sulla legge elettorale nazionale, anche alla luce delle ricadute che le nuove regole potranno avere sull’organizzazione politica e sulla rappresentanza dei territori. Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, ai prossimi appuntamenti elettorali in Sicilia, a partire dalle elezioni regionali, rispetto ai quali la Lega intende proseguire il lavoro di radicamento, organizzazione e coinvolgimento dei propri militanti e amministratori.

Il segretario regionale Nino Germanà ha evidenziato: “la Sicilia deve essere protagonista delle prossime sfide elettorali. Per questo è fondamentale rafforzare il lavoro sui territori, coinvolgere la nostra classe dirigente e costruire un percorso che parta dai problemi concreti dei siciliani. Le prossime elezioni regionali rappresenteranno un appuntamento centrale e la Lega vuole arrivarci con un’organizzazione forte, radicata e capace di rappresentare le esigenze delle nostre comunità”.