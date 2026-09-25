Lega Sicilia, il direttivo regionale si riunisce a Enna: focus su tesseramento e congressi

Si riunirà oggi alle 12.00 il Direttivo Regionale della Lega in Sicilia, presso il Federico Palace Hotel di Enna. All’incontro saranno presenti i parlamentari, i commissari provinciali, i responsabili dei dipartimenti e i delegati al congresso. Il Direttivo sarà chiamato ad affrontare diversi temi di carattere organizzativo e politico. Prevista una relazione del segretario regionale Nino Germanà. All’ordine del giorno il tesseramento 2026 e la convocazione dei congressi.

La riunione rappresenterà quindi un momento di confronto e di organizzazione per la struttura regionale del partito, in vista dei prossimi appuntamenti congressuali ed elettorali e per le attività programmate per il 2026.