Lega, Salvini annuncia: “proporrò il Congresso straordinario ad ottobre”

Matteo Salvini apre la strada a un nuovo passaggio politico interno alla Lega. Dal palco del raduno di Pontida, il segretario federale del partito ha annunciato la volontà di convocare un Congresso straordinario nel mese di ottobre, dopo il passaggio nel consiglio federale previsto per domani. Una scelta che segna un momento importante nella vita del movimento, con Salvini che punta a coinvolgere direttamente la base e i militanti per definire il futuro percorso della Lega. L’obiettivo indicato dal leader del Carroccio è quello di arrivare a una decisione condivisa e a una fase di maggiore compattezza interna. “Domani convocherò il consiglio federale della Lega e proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega e per decidere insieme e marciare compatti”. Sono queste le parole pronunciate da Salvini davanti ai militanti riuniti a Pontida, dove il segretario ha annunciato ufficialmente l’intenzione di portare la proposta agli organismi dirigenti del partito.

Salvini: “Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia”

Nel suo intervento dal palco, il leader della Lega ha spiegato anche il significato politico della scelta di tornare a un congresso straordinario, richiamando il rapporto diretto con la comunità del partito. “Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano, sono disposto ad offrire la mia vita per i miei figli e per voi”. Un passaggio che richiama il legame storico tra la leadership della Lega e la partecipazione dei suoi iscritti, con Salvini che ha scelto proprio il tradizionale appuntamento di Pontida per lanciare il messaggio alla base.

Il messaggio alla minoranza interna: “la prima voce fuori posto danneggia i militanti”

Nel suo intervento Salvini ha poi rivolto un messaggio anche alle eventuali divisioni interne, chiedendo unità e coesione in vista della prossima fase politica. “E la prima voce fuori posto, non farà un torto a me ma danneggia la voce dei militanti in tutta Italia e poi dovrà spiegare non a me ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra”. Le parole del segretario della Lega arrivano in un momento nel quale il partito è chiamato a definire la propria linea politica e il proprio assetto interno. La convocazione del congresso straordinario potrebbe diventare il luogo nel quale affrontare il dibattito sulla direzione futura del movimento e sul rapporto tra leadership, territori e base.