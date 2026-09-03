Le voci delle ragazze lungo la Via di San Paolo: memoria, studio e bellezza nel cuore di Reggio Calabria

Ci sono esperienze scolastiche che restano dentro come pagine annotate a margine dell’anima. Non semplici attività formative, ma percorsi che insegnano a guardare il territorio con occhi nuovi, a dare voce alla storia e a trasformare lo studio in qualcosa di vivo, concreto, condiviso. È ciò che hanno vissuto le studentesse della classe V EU delle Scienze Umane e della IV BL del Liceo Linguistico “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, protagoniste di un intenso progetto di Formazione Scuola-Lavoro dedicato alla realizzazione dell’audiotour “La Via della Fede di san Paolo. Trekking urbano a Reggio Calabria” pubblicato sulla piattaforma digitale iziTravel.

Un lavoro paziente, appassionato, costruito parola dopo parola, voce dopo voce. Le ragazze hanno scritto i testi dell’audioguida e li hanno interpretati in italiano e inglese, trasformando la memoria storica in racconto, il patrimonio artistico in esperienza accessibile a tutti. Le loro voci da oggi accompagneranno cittadini e visitatori lungo un itinerario che intreccia fede, storia e arte, seguendo le tracce del passaggio di san Paolo da Reggio Calabria, ricordato nel versetto 13 del capitolo 28 degli Atti degli Apostoli.

A guidare il Percorso FSL è stata la dott.ssa Lucia Lojacono, direttrice del Museo Diocesano, che con competenza e sensibilità ha guidato le studentesse alla scoperta del valore autentico della ricerca storica e della promozione del patrimonio culturale ecclesiastico. Fondamentale anche la supervisione della dott.ssa Elisa Bonacini, archeologa e ricercatrice dell’Università di Bari, e il lavoro costante dei professori Paola Tripodi e Giuseppe Licordari, tutor delle due classi, che hanno seguito ogni fase del progetto sostenendo le ragazze nel loro cammino di crescita.

Le studentesse hanno avuto il privilegio di confrontarsi con documenti d’archivio, testimonianze storiche e opere d’arte di straordinario valore appartenenti al Santuario di San Paolo alla Rotonda, alla Cattedrale, al Museo diocesano e alla Cappella maggiore del Seminario. Luoghi che non sono rimasti semplici scenari da osservare, ma sono diventati spazi da interrogare, comprendere e raccontare.

Tra carte antiche, traduzioni, registrazioni audio, studio dei testi e lavoro di squadra, le ragazze hanno sperimentato cosa significhi davvero ricostruire la storia: ascoltare le fonti, interpretarle, renderle comprensibili e vive per gli altri. Hanno imparato che realizzare un’audioguida non significa soltanto trasmettere informazioni, ma creare un ponte tra passato e presente, tra memoria e comunità.

Non sono mancati gli ostacoli: il peso della responsabilità, la necessità di coordinarsi, le difficoltà tecniche e linguistiche. Ma proprio attraverso il lavoro personale e collettivo le studentesse hanno scoperto il valore della collaborazione, della pazienza e della cura. E alla fine, il risultato è diventato qualcosa che appartiene non soltanto alla scuola, ma all’intera città.

L’audiotour La “Via della Fede di san Paolo a Reggio Calabria” è oggi una voce corale che attraversa Reggio Calabria e racconta la sua identità più profonda. Dietro le parole registrate ci sono ore di studio, emozioni condivise e il desiderio di lasciare una traccia utile per la collettività. Una lezione di scuola e di vita che ha insegnato alle ragazze come la cultura possa diventare servizio, memoria e futuro.

L’audiotour La Via della Fede di San Paolo arricchisce l’offerta di audioguide IZITravel, disponibili gratuitamente online per chi visiti la nostra città, inserendosi in un Progetto fin dal 2022 ideato e promosso dal Museo diocesano che ne prevede l’estensione, nel tempo e con il coinvolgimento delle Scuole secondarie di II grado del territorio, ai luoghi di culto di maggior interesse della diocesi di Reggio Calabria-Bova.