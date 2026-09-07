Lazio, Gattuso ammette: “con Lotito rapporto schietto, ma ho preso una bella ripassata”

Da una parte un calabrese verace, dall’altra un imprenditore testardo e altrettanto caparbio e capace. Quest’anno, Rino Gattuso e Claudio Lotito sono insieme alla Lazio. Il secondo, che intanto si gode il 5-0 della Reggina (da poco da lui acquisita) nel campionato di Serie D, ha scelto l’ex Milan come allenatore per la panchina biancoceleste. Clamorosa sconfitta interna alla prima in Coppa Italia contro il Mantova (squadra di Serie B), poi arrivano i rinforzi e Gattuso fa due su due in campionato, grazie a Frattesi. Questa sera il posticipo di Udine, per provare il tris.

Ai microfoni di Sportmediaset, Gattuso ha parlato anche e soprattutto del rapporto con Lotito: “con il presidente Lotito ho un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente. E lui fa lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata“ ha però ammesso. “Il flop con il Mantova rimane, non ci siamo riscattati di niente. Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci brucia, a me personalmente ancora tanto. Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no” ha aggiunto.