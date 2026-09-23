L’avvocato messinese Silvana Paratore nel gruppo di lavoro del FID sulla violenza contro le donne con disabilità

L’avvocato, esperto di politiche sociali e già Ufficiale OMRI, contribuirà all’organizzazione del workshop nazionale promosso dal Forum Italiano sulla Disabilità in collaborazione con l’European Disability Forum

Silvana Paratore

Un nuovo importante incarico per l’avvocato messinese Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali, da anni impegnata in attività filantropiche, umanitarie e sociali e già Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI). Il legale, che ricopre il ruolo di Commissario dell’U.N.M.S. – Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio, sezione provinciale di Reggio Calabria, è stata nominata dal FID – Forum Italiano sulla Disabilità componente del gruppo di lavoro che si occuperà dell’organizzazione del workshop nazionale, realizzato in collaborazione con l’EDF – European Disability Forum, sul recepimento della Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

La nomina si inserisce nel percorso di impegno che da anni vede l’avvocata Paratore impegnata sui temi delle politiche sociali, dell’inclusione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle categorie maggiormente vulnerabili. Il workshop nazionale avrà l’obiettivo di favorire un confronto tra istituzioni, organizzazioni delle persone con disabilità, mondo accademico e realtà impegnate nella tutela dei diritti delle donne, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla violenza e alla condizione delle donne con disabilità.

Il recepimento della direttiva europea costituisce infatti un passaggio di particolare rilievo nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza, rendendo necessario un confronto ampio tra le diverse realtà coinvolte, affinché le misure di tutela siano inclusive e tengano conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Un gruppo di lavoro di respiro nazionale composto da professionisti ed esperti impegnati, a vario titolo, sui temi della disabilità e della tutela dei diritti.

L’incarico conferito a Silvana Paratore si aggiunge alle numerose attività che negli anni l’hanno vista impegnata in ambito sociale e umanitario. Attraverso la propria esperienza professionale e il ruolo ricoperto nell’U.N.M.S., l’avvocata ha continuato a porre al centro della propria attività i temi della dignità della persona, della tutela dei diritti, dell’inclusione sociale e dell’attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

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