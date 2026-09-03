Lavoro nero e sicurezza, controlli dei Carabinieri nel Vibonese: sanzioni per 60 mila euro e 4 attività sospese

Un quadro di diffuse irregolarità nel mondo del lavoro è emerso al termine dei controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia. L’attività ispettiva ha portato alla contestazione di sanzioni e ammende per un valore complessivo di circa 60mila euro e alla sospensione di quattro attività imprenditoriali. L’operazione ha interessato diversi settori economici della provincia di Vibo Valentia, con particolare attenzione alle attività presenti lungo la fascia costiera, dove sono state sottoposte a verifica imprese operanti nella ristorazione, nel turismo, nella ricettività, nel commercio e nell’agricoltura. Il dato più rilevante emerso dai controlli riguarda la situazione occupazionale: su 19 posizioni lavorative esaminate, ben 15 sono risultate irregolari, mentre 11 lavoratori sono stati individuati completamente in nero.

Controlli sul lavoro nel Vibonese: sospese quattro attività imprenditoriali

L’attività dei Carabinieri del N.I.L. di Vibo Valentia è stata finalizzata al contrasto dello sfruttamento del lavoro, del lavoro sommerso e delle violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli sono stati effettuati con il supporto delle Stazioni Carabinieri di Pizzo, Joppolo, Cessaniti e Vibo Marina, consentendo di verificare la regolarità di numerose realtà produttive del territorio. Complessivamente sono state controllate otto aziende e tutte, secondo quanto emerso dagli accertamenti, hanno presentato profili di irregolarità sotto diversi aspetti. Le verifiche hanno riguardato non soltanto la corretta applicazione dei contratti e degli obblighi nei confronti dei lavoratori, ma anche il rispetto delle norme fondamentali per garantire ambienti di lavoro sicuri.

Sicurezza sul lavoro, contestate violazioni sulla tutela dei dipendenti

Tra le principali criticità riscontrate dai militari figurano violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, sono state accertate irregolarità legate al mancato rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, un adempimento previsto dalla normativa per tutelare la salute del personale impiegato nelle attività produttive. La mancanza di adeguati controlli sanitari rappresenta uno degli elementi di maggiore attenzione nelle verifiche ispettive, soprattutto nei settori caratterizzati da un elevato impiego di manodopera e da attività operative quotidiane. Le contestazioni hanno quindi riguardato il mancato rispetto delle disposizioni previste per garantire condizioni di lavoro conformi agli standard di sicurezza.

Lavoratori in nero e irregolarità occupazionali: il bilancio dell’operazione

L’aspetto più significativo dell’attività ispettiva riguarda il fenomeno del lavoro nero e delle assunzioni irregolari. Dalle verifiche effettuate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia è emerso che, delle 19 posizioni lavorative controllate, 15 non risultavano conformi alle norme vigenti. Di queste, 11 erano completamente prive di regolare inquadramento, configurando una situazione di lavoro sommerso. Un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità nel mercato del lavoro, con conseguenze sia sulla tutela dei dipendenti sia sulla concorrenza tra imprese che operano rispettando le regole.

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, contestate installazioni senza autorizzazione

Durante i controlli sono state inoltre rilevate violazioni relative all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Secondo quanto accertato, in alcuni casi sarebbero stati installati e utilizzati dispositivi di controllo senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa a tutela dei lavoratori. La disciplina sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro stabilisce infatti precise condizioni per conciliare le esigenze organizzative e di sicurezza delle aziende con il rispetto della privacy e dei diritti dei dipendenti. Anche questo aspetto ha contribuito al quadro complessivo delle contestazioni elevate nel corso dell’attività ispettiva.