L’associazione “Noi per Santa Caterina” lancia il decalogo del buon cittadino: 10 regole per vivere meglio il quartiere

“Santa Caterina siamo noi, il nostro futuro!”. È questo il messaggio che l’associazione civica “Noi per Santa Caterina” rivolge ai cittadini del quartiere attraverso una nuova iniziativa di sensibilizzazione dedicata al rispetto delle regole, alla cura del territorio e alla costruzione di una comunità più accogliente, pulita e viva. Un progetto che nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione sull’importanza dei comportamenti quotidiani e sul ruolo che ciascuno può svolgere per migliorare la qualità della vita nel proprio quartiere.

Un piccolo gesto fa grande un quartiere. Al centro della campagna c’è il decalogo dal titolo “Un piccolo gesto fa grande un quartiere – Il decalogo del buon cittadino di Santa Caterina”, realizzato dall’associazione per promuovere dieci semplici regole di buon vivere civile.

Dalla gentilezza nei rapporti con i vicini alla corretta gestione dei rifiuti, dalla cura del verde e dell’arredo urbano al rispetto degli orari di silenzio, passando per il corretto utilizzo dell’auto, la gestione degli animali, il sostegno ai negozi di vicinato e l’attenzione verso chi ha bisogno.

Un insieme di indicazioni concrete che invitano ogni cittadino a prendersi cura degli spazi comuni e a contribuire, con comportamenti responsabili, al benessere dell’intera comunità. “Vivere in un quartiere accogliente, pulito e vivo dipende da ognuno di noi. Piccoli gesti quotidiani e un briciolo di impegno condiviso possono fare un’enorme differenza per migliorare la qualità della nostra vita e quella dei nostri vicini“, è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Il decalogo arriva in tutte le attività commerciali per rendere la campagna ancora più capillare e coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, il decalogo verrà affisso in tutte le attività commerciali del quartiere di Santa Caterina.

Bar, negozi ed esercizi commerciali diventeranno così punti di diffusione del messaggio e di sensibilizzazione sul rispetto delle regole del vivere civile. Una scelta che vuole portare il decalogo direttamente nella quotidianità delle persone, trasformando i luoghi di incontro e di servizio del quartiere in spazi di condivisione di valori importanti per la comunità.

L’associazione ringrazia sin d’ora tutti gli esercenti che vorranno aderire all’iniziativa, contribuendo a diffondere un messaggio positivo e a rafforzare il senso di appartenenza a Santa Caterina.

Dieci regole, un impegno condiviso

Il decalogo invita i cittadini a:

Salutare con gentilezza, per creare un clima sereno tra vicini. Gestire correttamente i rifiuti, rispettando le regole della raccolta differenziata. Curare il verde e l’arredo urbano, rispettando gli spazi comuni. Partecipare alle pulizie collettive, perché insieme si possono raggiungere grandi risultati. Rispettare gli orari di silenzio, evitando rumori che disturbino il riposo altrui. Usare l’auto con giudizio, senza bloccare marciapiedi, passi carrabili e rampe per persone con disabilità. Gestire bene gli animali, raccogliendo i loro bisogni e rispettando gli altri. Sostenere i negozi di vicinato, per mantenere vivo il quartiere. Aiutare chi ha bisogno, con particolare attenzione agli anziani e alle persone più fragili. Segnalare i problemi con calma, fornendo indicazioni precise al Comune o alle associazioni civiche.

Dalle parole ai fatti

L’iniziativa si inserisce nel percorso che “Noi per Santa Caterina” porta avanti da tempo per promuovere la partecipazione dei cittadini, la solidarietà, la cultura e la cura del territorio. L’associazione ritiene che il miglioramento del quartiere non possa dipendere soltanto dagli interventi delle istituzioni, ma debba nascere anche dalla consapevolezza e dalla responsabilità di chi vive ogni giorno Santa Caterina.

Il rispetto delle regole, la cura degli spazi pubblici, l’attenzione verso i vicini e la collaborazione tra cittadini rappresentano strumenti fondamentali per costruire una comunità più unita e solidale.

Il messaggio della campagna è dunque un invito a passare dalle parole ai fatti: non limitarsi a segnalare ciò che non funziona, ma contribuire concretamente, ciascuno per la propria parte, a rendere il quartiere più bello e vivibile.

“Insieme possiamo fare la differenza”

“Un piccolo gesto fa grande un quartiere” è più di uno slogan: è un invito a riscoprire l’orgoglio di appartenere a Santa Caterina e la responsabilità di prendersene cura. L’associazione “Noi per Santa Caterina” invita tutti i cittadini, le famiglie, i commercianti e le realtà associative del territorio a condividere il decalogo e, soprattutto, a metterlo in pratica. Perché il futuro di Santa Caterina si costruisce ogni giorno, attraverso le scelte e i comportamenti di ciascuno. Santa Caterina siamo noi. E insieme possiamo fare la differenza.