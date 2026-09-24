L’arte della calabrese Francesca De Bartolo in esposizione alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma

Ultimi giorni per entrare nell’universo di Mistral FDB. Si chiude giovedì 24 settembre alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma “Dall’ombra alla luce”, l’intervento site-specific dell’artista, a cura di Massimo Magurano, che trasforma gli ambienti del museo in un percorso immersivo nel quale l’opera non si limita a essere osservata, ma viene fisicamente attraversata. Un progetto costruito espressamente nel rapporto con uno dei luoghi più affascinanti e singolari della capitale, dove la ricerca contemporanea di Mistral entra in dialogo con la visione e le opere di Hendrik Christian Andersen.

Pittura, scultura, scrittura, luce e suono concorrono a costruire un’esperienza nella quale il visitatore è chiamato a scegliere il proprio punto di vista. Due ambienti oscurati rappresentano il cuore dell’intervento. Nel primo, Babel Turris supera i confini della tela: lettere, segni e frammenti di scrittura si propagano nello spazio, sospesi tra comunicazione e incomunicabilità. Nel secondo, l’installazione scultorea sviluppa il tema dell’emersione e della progressiva ricomposizione della figura.

È soprattutto la luce a diventare materia dell’opera, rivelando ciò che normalmente rimane invisibile e modificando la percezione delle superfici. Il passaggio dall’ombra alla luce assume così una dimensione fisica prima ancora che simbolica: non esiste una direzione prestabilita, ma un percorso personale tra visibile e invisibile, silenzio e parola, memoria e coscienza.

Al centro della ricerca di Mistral FDB resta la figura femminile, luogo simbolico nel quale mito, letteratura e contemporaneità si incontrano per interrogare il presente: la violenza e il silenzio che la circonda, il rapporto tra individuo e società, la responsabilità personale e collettiva. Francesca De Bartolo, in arte Mistral FDB, è un’artista calabrese attiva dal 1997, con esposizioni in Italia e all’estero.

Profondamente legata alla cultura della Magna Grecia e al mare Ionio, porta nella propria ricerca la memoria, il movimento e le stratificazioni della terra d’origine. Al centro del suo lavoro c’è da sempre la figura femminile, non semplicemente come soggetto, ma come spazio nel quale si incontrano memoria, conflitto, ingiustizia e capacità di reazione. Mito, letteratura e contemporaneità diventano così strumenti per interrogare il presente.

“Non voglio consegnare risposte già pronte, ma interrompere l’indifferenza. Se il visitatore esce con una domanda che continua a lavorare dentro di lui, l’opera ha già aperto un varco“, afferma Mistral FDB.

“DALL’OMBRA ALLA LUCE” rappresenta il primo momento pubblico istituzionale di una ricerca avviata nel 2022 e si inserisce nel progetto itinerante Crime Visions, destinato a svilupparsi in differenti contesti museali e istituzionali. La mostra è visitabile fino a giovedì 24 settembre alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen, via Pasquale Stanislao Mancini 20, Roma, dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.45).