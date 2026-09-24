L’arte della calabrese Francesca De Bartolo in esposizione alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma

Si chiude oggi “Dall’ombra alla luce”, il progetto site-specific che trasforma gli spazi del museo attraverso pittura, scultura, scrittura, luce e suono

  • Francesca De Bartolo Dall'ombra alla luce Casa Museo Hendrik Andersen Roma
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    Foto Rizzo
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Ultimi giorni per entrare nell’universo di Mistral FDB. Si chiude giovedì 24 settembre alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma “Dall’ombra alla luce”, l’intervento site-specific dell’artista, a cura di Massimo Magurano, che trasforma gli ambienti del museo in un percorso immersivo nel quale l’opera non si limita a essere osservata, ma viene fisicamente attraversata. Un progetto costruito espressamente nel rapporto con uno dei luoghi più affascinanti e singolari della capitale, dove la ricerca contemporanea di Mistral entra in dialogo con la visione e le opere di Hendrik Christian Andersen.

Pittura, scultura, scrittura, luce e suono concorrono a costruire un’esperienza nella quale il visitatore è chiamato a scegliere il proprio punto di vista. Due ambienti oscurati rappresentano il cuore dell’intervento. Nel primo, Babel Turris supera i confini della tela: lettere, segni e frammenti di scrittura si propagano nello spazio, sospesi tra comunicazione e incomunicabilità. Nel secondo, l’installazione scultorea sviluppa il tema dell’emersione e della progressiva ricomposizione della figura.

È soprattutto la luce a diventare materia dell’opera, rivelando ciò che normalmente rimane invisibile e modificando la percezione delle superfici. Il passaggio dall’ombra alla luce assume così una dimensione fisica prima ancora che simbolica: non esiste una direzione prestabilita, ma un percorso personale tra visibile e invisibile, silenzio e parola, memoria e coscienza.

Al centro della ricerca di Mistral FDB resta la figura femminile, luogo simbolico nel quale mito, letteratura e contemporaneità si incontrano per interrogare il presente: la violenza e il silenzio che la circonda, il rapporto tra individuo e società, la responsabilità personale e collettiva. Francesca De Bartolo, in arte Mistral FDB, è un’artista calabrese attiva dal 1997, con esposizioni in Italia e all’estero.

Profondamente legata alla cultura della Magna Grecia e al mare Ionio, porta nella propria ricerca la memoria, il movimento e le stratificazioni della terra d’origine. Al centro del suo lavoro c’è da sempre la figura femminile, non semplicemente come soggetto, ma come spazio nel quale si incontrano memoria, conflitto, ingiustizia e capacità di reazione. Mito, letteratura e contemporaneità diventano così strumenti per interrogare il presente.

Non voglio consegnare risposte già pronte, ma interrompere l’indifferenza. Se il visitatore esce con una domanda che continua a lavorare dentro di lui, l’opera ha già aperto un varco“, afferma Mistral FDB.

“DALL’OMBRA ALLA LUCE” rappresenta il primo momento pubblico istituzionale di una ricerca avviata nel 2022 e si inserisce nel progetto itinerante Crime Visions, destinato a svilupparsi in differenti contesti museali e istituzionali. La mostra è visitabile fino a giovedì 24 settembre alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen, via Pasquale Stanislao Mancini 20, Roma, dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.45).

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