“L’armata Brancaleone” in “Brancaleone Rinasce” sull’eclatante trionfo di Fabio Roscioli

Mi scuso per l’ironico gioco di parole. Ma a Brancaleone le urne hanno gridato davvero un verdetto viscerale, scolpito nella pietra di una terra che non dimentica chi lotta per essa, come nel caso del film “L’armata Brancaleone” nella storica sfida contro i cavalieri francesi. Fabio Roscioli stravince e si prende la scena con la forza di 282 voti, guidando una classifica che vede Frank Benedetto a quota 179, Mimmo Giannetta a 38 e Francesco Toscano a 10. È l’esplosione d’orgoglio del gruppo consiliare di minoranza “Brancaleone Rinasce”, che oggi rivendica a testa alta un successo politico straordinario, celebrando l’elezione di Roscioli a nuovo deputato del collegio Reggio-Locride. “Abbiamo sostenuto con convinzione e senza tentennamenti questa candidatura, con l’obiettivo di dare ancora più forza e sostegno al sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro e al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto”.

In questa vittoria c’è il sudore di una squadra che vive la politica come una missione, dimostrando il peso specifico del lavoro svolto sul campo dall’armata di Forza Italia guidata da Francesco Cannizzaro. “La serietà, la concretezza e il pragmatismo dimostrati nel lavoro politico e amministrativo hanno trovato un importante riscontro in questo risultato. Un risultato che incoraggia sempre più a proseguire con ancora maggiore determinazione nell’impegno al servizio del territorio”.

Questo trionfo è una fiammata di dignità per l’intera Locride, una terra fiera dove Forza Italia possiede radici d’acciaio. La gente di qui ha stretto a sé con fiducia l’operato instancabile di Roberto Occhiuto, e il riscontro arrivato da Brancaleone è la prova schiacciante di questa alleanza indissolubile. Un cammino potente dove il gruppo Brancaleone Rinasce si erge a baluardo inattaccabile, dando voce, grinta e anima agli ideali del presidente e del vicepresidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo e Giacomo Crinò.