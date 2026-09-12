Lamezia Terme, il Tenente Andrea Trabucco assume il comando del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri

Si è insediato ufficialmente il nuovo Comandante del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme: è il Tenente Andrea Trabucco, Ufficiale di comprovata esperienza che subentra alla guida di uno degli assetti investigativi più delicati e importanti del territorio. Nato a Roma nel 1982, laureato in “Economia Aziendale” e in “Giurisprudenza”, ha conseguito un Master in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi”. Arruolatosi nel 2004, ha maturato una lunga e articolata esperienza sul campo, consolidando la propria vocazione al presidio del territorio, alla prossimità verso il cittadino e all’attività investigativa.

L’assunzione del Comando del Nucleo Investigativo rappresenta il consolidamento di un legame già forte con il territorio lametino

L’assunzione del Comando del Nucleo Investigativo rappresenta, di fatto, il consolidamento di un legame già forte con il territorio lametino, segnando una continuità nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria locale e distrettuale, con le quali l’Ufficiale ha già lavorato fianco a fianco negli ultimi anni. Da settembre 2023, infatti, ha guidato la Sezione Operativa e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme. Sotto la sua direzione sono state condotte e portate a termine indagini di grande rilievo. Tra le più recenti, spiccano le operazioni “Tricker” (contro le truffe agli anziani col metodo del “finto Carabiniere”), “Redemptio” (furti d’auto e cavalli di ritorno), “Shatter” (contrasto alla criminalità minorile) e “Ira” (sui recenti scontri tra tifoserie locali).

Il Tenente Trabucco è insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Civile, conferitagli nel 2019 per aver salvato un uomo con intenti suicidi su un cavalcavia autostradale. Nel territorio lametino si è particolarmente speso nella promozione della cultura della legalità, nel contrasto alla violenza di genere e per la collaborazione in progetti mirati alla tutela delle fasce più vulnerabili. Al Tenente Andrea Trabucco vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico al servizio della comunità lametina.