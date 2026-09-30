Lamezia Terme, arte e dolci in una due giorni dedicata alla cake decoration

La formazione come motore di crescita professionale e la pasticceria come spazio di creatività, tecnica e innovazione. È con questo spirito che Conpait Calabria ha sostenuto e promosso il corso di alta specializzazione dedicato alla cake decoration, ospitato il 28 e 29 settembre alla Calabria Food & Tourism Academy, nel Centro Servizi LameziaEuropa. Due giornate intense, dalle 9 alle 17, guidate da Francesca Speranza, pluripremiata sugar artist italiana, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso pratico e avanzato sulle tecniche di decorazione.

L’iniziativa di Conpait Calabria, organizzata in collaborazione con Confartigianato Calabria, ha rappresentato un primo appuntamento formativo nella nuova Academy, inaugurata da pochi mesi e già divenuta punto di riferimento per chi opera nel settore dolciario. I corsisti hanno potuto perfezionare manualità, stile e precisione, trasformando semplici basi di pasticceria in vere creazioni artistiche, grazie a un approccio che ha unito esercitazione, confronto e approfondimento tecnico.

“La presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo – tra cui Tullio Rispoli e Leopoldo Chieffallo di LameziaEuropa, Fabrizio D’Agostino di Federalberghi, i referenti territoriali Katia Viola e Ivan Procopio, oltre alla stessa docente Speranza – ha confermato il valore dell’iniziativa e la volontà condivisa di investire su percorsi di qualità, capaci di generare nuove opportunità professionali”, ha avuto modo di ribadire Marco Carelli vicepresidente Conpait Calabria.

Per i pasticceri, questo primo corso è un tassello di una strategia più ampia che punta a rafforzare la cultura della pasticceria italiana, sostenendo la crescita dei professionisti e promuovendo una formazione continua, aggiornata e di alto livello.

“La formazione è la base su cui si costruisce il futuro della pasticceria italiana. Queste due giornate hanno dimostrato quanto sia importante offrire ai professionisti occasioni concrete per migliorare, sperimentare e crescere. Conpait crede profondamente nel valore della condivisione delle competenze e continuerà a promuovere iniziative che mettano al centro talento, tecnica e passione. Ringrazio Francesca Speranza, i corsisti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo primo appuntamento, che rappresenta solo l’inizio di un percorso che vogliamo rendere sempre più ricco e partecipato“, il messaggio del presidente Angelo Musolino.