Lamezia Terme, arriva Frame the Game: la mostra-evento dedicata alla Virtual Photography | INFO

Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, l’HUB – Casa della Cultura di Lamezia Terme, in Via della Quercia Antica 16, ospiterà Frame the Game, mostra-evento dedicata alla Virtual Photography, nuova forma d’arte che utilizza i videogiochi come spazio creativo e fotografico. Protagonista dell’esposizione sarà Diego Lorenzi, conosciuto nel mondo della Virtual Photography come Diesmo16, con oltre 100 opere fotografiche realizzate all’interno di alcuni dei videogiochi più importanti degli ultimi anni.

Il percorso espositivo sarà arricchito da una mostra di oggetti da collezione legati alla storia della fotografia nei videogiochi, da un’area Green dedicata al rapporto tra gaming, ambiente e sostenibilità e da postazioni PlayStation 5 che permetteranno ai visitatori di sperimentare direttamente la Virtual Photography.

Saranno inoltre presenti contenuti multimediali, elementi interattivi, totem dedicati ad alcuni dei personaggi più iconici dei videogiochi protagonisti della mostra e un contributo video realizzato da Jacopo Calatroni, che racconterà la Virtual Photography direttamente nei panni di Spider-Man.

Il programma del weekend di apertura

Sabato 26 settembre – Ore 10:00 – Inaugurazione

Apertura ufficiale di Frame the Game, con la presentazione del progetto e del percorso espositivo.

Ore 11:30 – “Dentro lo scatto: la storia di Diego Lorenzi e della Virtual Photography” – Incontro con Diego Lorenzi e Mattia Torchia.

Un dialogo dedicato alla nascita della passione di Diego Lorenzi per la Virtual Photography, alla genesi di Frame the Game e al percorso che lo ha portato a trasformare i mondi videoludici in soggetti fotografici.

Al suo fianco sarà presente Mattia Torchia, artista della Virtual Photography, che porterà la propria esperienza e il proprio approccio alla disciplina. Una sua opera sarà inoltre parte del percorso espositivo.

Modera Antonello Santopaolo, direttore artistico di Frame the Game.

Domenica 27 settembre Ore 11:30 – “The Game of Photography – la fotografia a cavallo di due mondi” – Incontro con Davide Di Tria, fotografo e artista visivo

Un intervento dedicato al rapporto tra fotografia in-game e fotografia tradizionale, attraverso l’esperienza di un professionista che ha sviluppato il proprio percorso tra fotografia, cultura videoludica e nuove tecnologie.

Ore 17:00 – “Green Gaming: videogiochi, ambiente e nuove forme d’arte” – Incontro con Gabriele Mucignat, responsabile della redazione di Videogiochitalia.it.

Dall’impatto ambientale dell’industria videoludica alle storie che raccontano il cambiamento climatico, fino alla Virtual Photography come nuova forma di creatività digitale e pratica artistica sostenibile.

Durante la settimana saranno inoltre proposte attività laboratoriali dedicate alla stampa 3D e alle miniature.

Frame the Game è organizzata dall’Associazione Orizzonte degli Eventi, con la direzione artistica di Antonello Santopaolo e la curatela di Roberto Sottile. Cosenza Comics & Games è promotore dell’iniziativa, mentre Videogiochitalia.it è media partner ufficiale.

La mostra Frame the Game è sostenuta dall’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” – Linea 1 “Eventi turistici e Culturali”, annualità 2025.