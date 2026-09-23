Lamezia Terme, 14enne voleva accoltellare la prof: la docente romana ferita parla di possibile emulazione

Oggi, mercoledì 23 settembre, nella puntata di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, su Canale 5, è andata in onda una breve intervista telefonica alla professoressa Isabella Marsilio, che lo scorso venerdì è stata accoltellata da uno studente a Roma, in merito alla vicenda odierna di Lamezia Terme, dove un quattordicenne ha pianificato un’aggressione, sempre con un coltello, contro la sua docente di italiano, sventata grazie alla segnalazione dei compagni: “È un ragazzo che può aver visionato anche tutto il filmato della preparazione del mio alunno. Può essere un caso di emulazione. Questi ragazzi fanno di tutto sui social, è veramente un mondo occulto terribile. Noi dobbiamo attivarci con ogni mezzo per tutelare questi ragazzi, soprattutto ragazzi di questa giovanissima età che ovviamente, non avendo ancora una personalità, un carattere, un pensiero strutturato, sono davvero alla mercé di tutti, sono proprio disponibili per ogni tipo di cattura social, anche le peggiori, come abbiamo potuto purtroppo avere modo di constatare”.