Lamezia, MTL denuncia rifiuti abbandonati e problemi di viabilità in via Fiore a Sant’Eufemia

Abbandono indiscriminato dei rifiuti, mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata e criticità legate alla viabilità. Sono queste le problematiche segnalate dal Movimento Territorio e Lavoro (MTL) per il quartiere Sant’Eufemia a Lamezia, con particolare riferimento alla zona di via Edoardo e Felice Fiore, dove, secondo quanto riferito dai cittadini, la situazione avrebbe raggiunto livelli di crescente disagio. Il movimento rende noto di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti, che lamentano una condizione di degrado legata al corretto conferimento dei rifiuti e al mancato rispetto delle modalità previste per la raccolta differenziata. Secondo quanto comunicato da MTL, alcuni comportamenti irregolari sarebbero attribuiti a cittadini immigrati residenti nella zona, che, sempre secondo le segnalazioni raccolte, non rispetterebbero le regole previste per lo smaltimento dei rifiuti.

La situazione, evidenzia il movimento, starebbe generando disagi tra gli abitanti del quartiere, con conseguenze sul decoro urbano e sulla vivibilità quotidiana. Alle criticità ambientali si aggiungerebbero inoltre problemi legati alla circolazione stradale. Secondo le segnalazioni ricevute da MTL, infatti, alcuni veicoli verrebbero lasciati in doppia fila, con un conseguente restringimento della carreggiata e difficoltà per il normale transito dei mezzi. Una problematica che, secondo il movimento, potrebbe assumere particolare rilevanza in caso di necessità di intervento da parte dei mezzi di soccorso, come ambulanze e Vigili del Fuoco. Per queste ragioni il Movimento Territorio e Lavoro chiede all’Amministrazione comunale di attivare controlli mirati sia sul corretto conferimento dei rifiuti sia sul rispetto delle norme relative alla circolazione e alla sosta.

“Non è una questione di provenienza, ma di rispetto delle regole”

Nel suo intervento, MTL sottolinea che il tema sollevato riguarda esclusivamente il rispetto delle regole comuni e della convivenza civile, senza distinzione legata alla provenienza delle persone coinvolte. “Non è una questione di provenienza, ma di rispetto delle regole e della convivenza civile: chiunque viva nella nostra città è tenuto a rispettare le stesse norme. Non è accettabile che comportamenti irregolari compromettano il decoro, la sicurezza e la qualità della vita di un intero quartiere”, afferma il movimento.

MTL ribadisce infine la necessità di interventi concreti per la zona di via Edoardo e Felice Fiore, chiedendo che vengano ripristinate condizioni di maggiore pulizia, sicurezza e normale vivibilità per i residenti di Sant’Eufemia. “Sant’Eufemia merita attenzione. Chiediamo controlli e interventi concreti affinché in via Edoardo e Felice Fiore vengano ripristinate condizioni di pulizia, sicurezza e normale vivibilità”, conclude il Movimento Territorio e Lavoro.