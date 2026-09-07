Laino Borgo capitale delle bande musicali: quattro serate tra grandi orchestre, cultura e Mediterraneo | INFO

Laino Borgo si prepara a diventare il palcoscenico della grande musica bandistica. Dal 12 al 18 settembre 2026 il borgo del Pollino ospiterà il Festival Internazionale delle Bande Musicali, una manifestazione che unisce tradizione, cultura e apertura internazionale, con la direzione artistica del professor Raffaele Longo. Per quattro serate, sempre alle ore 21.00 in Piazza Navarro, si alterneranno alcune tra le più prestigiose formazioni musicali istituzionali italiane e una importante presenza internazionale proveniente da Malta. Un appuntamento che punta a valorizzare la storia bandistica di Laino Borgo e a trasformare la musica in uno strumento di promozione del territorio e di costruzione di nuove relazioni.

Il programma: quattro grandi appuntamenti in Piazza Navarro

Ad aprire il Festival sarà sabato 12 settembre la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. Il giorno successivo, domenica 13 settembre, sarà protagonista la Banda Musicale della Guardia di Finanza. Il calendario proseguirà martedì 15 settembre con la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre la chiusura, prevista per venerdì 18 settembre, avrà un forte carattere internazionale con la partecipazione della Banda Filarmonica “La Stella” di Victoria, Gozo – Malta, una delle realtà più rappresentative della tradizione musicale maltese nel Mediterraneo.

Il Festival Internazionale delle Bande Musicali nasce con l’ambizione di essere molto più di una semplice rassegna musicale. L’obiettivo è costruire un progetto culturale capace di valorizzare la storia bandistica di Laino Borgo, promuovere il territorio e creare connessioni attraverso il linguaggio universale della musica.

Il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, sottolinea il valore della manifestazione per la comunità: “Il Festival Internazionale delle Bande Musicali è una manifestazione che appartiene profondamente alla nostra comunità e alla nostra storia, ma che allo stesso tempo ci permette di guardare oltre i nostri confini. Accogliere nel nostro borgo formazioni di così alto prestigio significa offrire un’importante occasione culturale ai cittadini e ai visitatori, valorizzare Laino Borgo e dimostrare come anche i piccoli centri possano essere protagonisti di iniziative di livello nazionale e internazionale“. Un messaggio che evidenzia il ruolo dei piccoli borghi come luoghi capaci di ospitare eventi di qualità e diventare protagonisti di nuovi percorsi culturali e turistici.

Raffaele Longo: “La musica come spazio di incontro tra territori e generazioni”

La dimensione comunitaria della musica bandistica rappresenta uno degli elementi centrali della manifestazione. Le bande, infatti, sono luoghi di formazione, partecipazione e appartenenza, capaci di unire generazioni diverse attraverso un’esperienza collettiva. Il direttore artistico Raffaele Longo spiega il significato più profondo del Festival: “Una banda riunisce strumenti diversi, ciascuno portatore di un timbro e di un respiro propri. Quando queste singole voci entrano in ascolto reciproco, il loro fiato si fa voce plurale: un suono comune che genera armonia, identità e appartenenza, restituendo l’immagine viva di un territorio e della sua comunità. È anche una metafora della comunità che vogliamo costruire: mettere insieme differenze, linguaggi, esperienze e generazioni, facendo della musica uno spazio di incontro. Da Laino Borgo vogliamo inoltre aprire sempre di più il Festival ad un Mediterraneo plurale, trasformandolo in un ponte culturale tra territori e popoli“.

La presenza maltese e il dialogo culturale nel Mediterraneo

La partecipazione della Banda Filarmonica “La Stella” di Victoria, Gozo assume un significato che va oltre la dimensione musicale. La presenza internazionale rappresenta infatti la volontà di rafforzare il ruolo del Mediterraneo come spazio di dialogo, conoscenza reciproca e collaborazione attraverso la cultura. Il Festival diventa così un’occasione per raccontare una Calabria capace di valorizzare le proprie tradizioni trasformandole in strumenti contemporanei di crescita e promozione.

Il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Manutenzione Giuseppe Turano, in rappresentanza del presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, ha ribadito il sostegno alle iniziative capaci di accendere i riflettori sulle aree interne e creare nuove opportunità per le comunità locali. “Come Provincia siamo vicini a manifestazioni che hanno la capacità di dare risalto a tutto il territorio e, in modo particolare, alle aree interne – ha dichiarato Turano –. Il Festival Internazionale delle Bande Musicali rappresenta un appuntamento di grande valore perché unisce cultura, musica, tradizioni e promozione territoriale. E farlo a Laino significa valorizzare un borgo che ha tutte le caratteristiche per essere protagonista di un percorso di crescita e di attrattività“.

Anche l’assessore regionale alle Aree Interne Gianluca Gallo ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Le tradizioni culturali rappresentano una risorsa straordinaria quando riescono a dialogare con il presente e a diventare occasione di crescita per i territori. Il Festival di Laino Borgo va esattamente in questa direzione: valorizza un patrimonio identitario molto forte e, nello stesso tempo, crea attrattività, relazioni e nuove opportunità di conoscenza della Calabria. È attraverso iniziative di qualità come questa che i nostri borghi possono rafforzare la propria presenza nei circuiti culturali e turistici nazionali e internazionali“.

Musica e turismo: una nuova narrazione per i borghi calabresi

Il Festival Internazionale delle Bande Musicali rappresenta anche uno strumento di promozione territoriale. Portare grandi formazioni musicali nel cuore di un piccolo borgo significa favorire la conoscenza del patrimonio storico, paesaggistico e culturale locale e offrire una nuova narrazione delle aree interne calabresi. Un percorso che mette insieme identità e apertura, memoria e futuro, dimensione locale e relazioni internazionali, utilizzando la musica come chiave per raccontare Laino Borgo e l’intero territorio del Pollino.

La manifestazione è promossa dal Comune di Laino Borgo, con il sostegno della Regione Calabria nell’ambito delle attività di promozione della destinazione Calabria Straordinaria, e con la presenza dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Dal 12 al 18 settembre, dunque, Piazza Navarro diventerà una grande agorà musicale, con quattro serate dedicate alla tradizione italiana, alle istituzioni, alle comunità e al dialogo culturale nel Mediterraneo.