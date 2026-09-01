Lagarò, la storica sagra della patata si rinnova e diventa “Festival della Patata della Sila” | INFO

La storica Sagra della Patata di Lagarò si rinnova e guarda al futuro. Dal 4 al 6 settembre 2026, Lagarò Lupinacci, nel Comune di Celico, ospiterà “Lagarò Experience – Festival della Patata della Sila”, un nuovo format che nasce dall’esperienza e dalla tradizione della manifestazione popolare dedicata alla patata e punta a trasformarla in un appuntamento capace di raccontare l’intero territorio silano. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Celico e dal GAL Sila Sviluppo, con il contributo di ARSAC e Regione Calabria e la collaborazione dell’Associazione Culturale Gente di Lagarò.

Un’evoluzione che non vuole cancellare la tradizione, ma valorizzarla e arricchirla. La Sagra della Patata, diventa così un festival dedicato all’agricoltura, alle produzioni di qualità, alla gastronomia, al turismo rurale e alle nuove prospettive di sviluppo delle aree interne.

Per tre giorni Lagarò Lupinacci si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’agricoltura e dell’enogastronomia silana, mettendo in relazione produttori, istituzioni, operatori economici, cittadini e visitatori. Al centro dell’evento ci sarà naturalmente la Patata della Sila, prodotto simbolo dell’altopiano e punto di partenza per raccontare un territorio fatto di agricoltura, imprese, produzioni locali, tradizioni gastronomiche, paesaggio, accoglienza e turismo.

Il programma prevede un calendario ricco e articolato: stand gastronomici, villaggio enogastronomico, area produttori, show cooking, incontri e dibattiti, esposizione di macchine agricole, attività per bambini, escursioni, musica e spettacoli. Particolare attenzione sarà dedicata al confronto sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo locale. Venerdì 4 settembre, alle ore 18.00, è in programma il convegno “La Patata della Sila: filiera, identità e futuro”, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, della ricerca e degli organismi impegnati nella valorizzazione della filiera.

Sabato 5 settembre, alle ore 17.00, il dibattito “Il cibo racconta la Sila – Produzioni locali, turismo e sviluppo del territorio” allargherà il confronto al rapporto tra agricoltura, produzioni tipiche, turismo rurale, accoglienza e nuove opportunità di crescita per le aree interne.

La giornata di domenica 6 settembre sarà dedicata anche alla scoperta del territorio con “Tra campi, boschi e sapori”, un’escursione guidata a cura delle Guide del Parco Nazionale della Sila. Spazio inoltre alle famiglie con il Villaggio dei Bambini, alla tradizione con i Tamburi di San Francesco di Paola e alla gastronomia con uno show cooking dedicato alla Patata della Sila.

Non mancheranno musica e intrattenimento. Venerdì 4 settembre sarà protagonista la C’È RINO BAND, con il tributo a Rino Gaetano. Sabato 5 settembre spazio al concerto di Angelo Famao, preceduto dallo spettacolo di Nevis e Asya. Il festival si concluderà domenica 6 settembre con il gran finale affidato a I Teppisti dei Sogni. Con Lagarò Experience, la storica Sagra della Patata compie dunque un passo in avanti, mantenendo intatto il proprio legame con la comunità e con la tradizione e aprendosi, allo stesso tempo, a una dimensione più ampia.

L’obiettivo è costruire un appuntamento capace di mettere in relazione tradizione e innovazione, agricoltura e turismo, produzioni locali e sviluppo del territorio, utilizzando la Patata della Sila come elemento identitario attraverso cui raccontare una Sila autentica, produttiva e accogliente.