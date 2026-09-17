“La Veterinaria”, Masistro fa da sfondo alla nuova produzione Rai | FOTO

Da "Il bene comune" a "La veterinaria": Masistro torna a diventare set per cinema e tv. Il sindaco: "da Saracena il Pollino che emoziona il grande pubblico"

  • Masistro Riprese La Veterinaria
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Masistro torna ad essere set. Dopo aver accolto le riprese de Il bene comune di Rocco Papaleo, i paesaggi, le faggete e l’identità naturalistica Del Paese del Moscato ospitano una nuova produzione televisiva Rai: La Veterinaria. Un ritorno davanti alla macchina da presa che non è soltanto motivo di orgoglio, ma conferma la forza visiva, narrativa e promozionale della montagna saracenara“. È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo, salutando l’arrivo a Masistro della troupe de La Veterinaria, nuova serie televisiva Rai prodotta da Pepito Produzioni con il sostegno di Calabria Film Commission e diretta da Luca Lucini e Giuseppe Curti. Nel cast figurano Gaia Messerklinger e Nino Frassica, con la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppe Spata e Angela Finocchiaro. Le riprese della serie si protrarranno fino a dicembre.

Vedere nuovamente una troupe al lavoro a Masistro – sottolinea il Primo cittadino – ha per noi un significato particolare. Significa che questi luoghi non vengono scelti per caso. La montagna, le faggete, i piani, la luce e l’autenticità del Pollino saracenaro possiedono una capacità naturale di raccontare storie, atmosfere e identità. Masistro non è soltanto uno scenario: è racconto, esperienza, memoria e futuro“.

Solo lo scorso anno, Rocco Papaleo aveva scelto proprio i Piani di Masistro e le faggete del territorio comunale per alcune scene de Il bene comune, portando sul grande schermo gli straordinari paesaggi di Saracena e del Pollino. Oggi una nuova produzione sceglie gli stessi luoghi, rafforzando una traiettoria che lega sempre di più il borgo, la montagna e il cinema.

Ogni set che arriva a Saracena – evidenzia Russo – rappresenta un’occasione di promozione autentica. Il cinema e la televisione hanno la capacità di portare un territorio dentro l’immaginario collettivo, raggiungendo pubblici vasti e diversi. Per una comunità dell’entroterra, essere scelta da produzioni importanti significa generare attenzione, curiosità, reputazione e nuove opportunità“.

L’arrivo de La Veterinaria si inserisce in una visione più ampia che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da tempo: costruire la Destinazione Saracena valorizzando i suoi patrimoni: dal Moscato Passito al il centro storico, dalla Pinacoteca Andrea Alfano ai percorsi naturalistici di Masistro e Novacco e l’intero sistema montano. Un racconto integrato, nel quale natura, cultura, enogastronomia, sport, cinema e turismo esperienziale diventano parti dello stesso progetto.

A nome dell’Amministrazione comunale – conclude il Sindaco – diamo il benvenuto a Saracena alla produzione, agli attori, alle maestranze e a tutti coloro che lavoreranno in questi giorni a Masistro. A tutti loro auguriamo buon lavoro consapevoli che ogni volta che Saracena viene scelta per raccontare una storia, anche il nostro territorio compie un passo avanti nel proprio racconto al Paese“.

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