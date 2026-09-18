La Team Volley Messina si affida ancora a Sofia Savarese

Continua a comporsi la formazione della Team Volley Messina che affronterà la prossima Serie D femminile. Agli ordini di coach Giovanni Di Mauro ci sarà ancora Sofia Savarese, classe 2007, e punto fermo della prima squadra biancorossa ormai da tre anni.

Per la giovane pallavolista peloritana formazione alla Libertas Unrra Messina dove ha giocato in seconda divisione. Dal 2021/2022 è tesserata con la Team Volley Messina dove ha disputato i campionati Under 16 e Under 18, vincendo entrambi i trofei territoriali, per lei anche un campionato di Seconda Divisione vinto prima di aggregarsi in prima squadra in Serie C nel 2024/2025 e diventare centrale nelle rotazioni l’anno successivo. In qualche occasione è stata utilizzata come libero anche se nasce attaccante.

“Sono molto felice di continuare a giocare al Team Volley – dichiara Sofia Savarese – una società in cui sono cresciuta e dove ho affrontato diversi campionati. Non ho paura di impegnarmi e sono pronta a mettermi in gioco. Ho degli obiettivi personali che intendo raggiungere e spero che la squadra di quest’anno possa prendersi delle soddisfazioni”.