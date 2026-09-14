La SSD UniMe riparte alla grande per una nuova stagione sportiva: una proposta sempre più ampia per tutta la città

Riparte la stagione sportiva e agonistica della SSD UniMe, con un’offerta sempre più ampia e articolata, pensata per accompagnare allo sport persone di tutte le età e con esigenze differenti: dai bambini che si avvicinano per la prima volta a una disciplina agli atleti impegnati nei campionati agonistici, dagli universitari agli adulti, fino a chi sceglie l’attività sportiva come strumento di benessere e di socialità.

La stagione 2026/2027 è già entrata nel vivo con l’avvio di numerose attività e con un calendario di Open Day, stage e prove gratuite che già attivo e che proseguirà nelle prossime settimane. Un programma che testimonia la volontà della SSD UniMe di consolidare e ampliare il proprio ruolo all’interno del panorama sportivo cittadino, mettendo a disposizione della comunità una proposta multidisciplinare capace di coniugare sport di base, formazione, agonismo, inclusione e benessere.

Sono già ripartite, o sono pronte a partire, numerose discipline. Dalla ginnastica artistica, ritmica e maschile alla pallavolo, dal tennis al basket, dal calcio a 11 all’hockey, fino al baseball e alle attività Skill In, per proseguire con una proposta particolarmente articolata riguardante le attività in piscina (sia come scuole sportive ed attività agonistiche ma anche con servizi dedicati al wellnes per tutti) ed al fitness, con tantissime proposte di corsi con trainer.

Un’offerta che rappresenta concretamente la filosofia della SSD UniMe: sport per tutti ed agonismo a 360 gradi, con la possibilità di praticare sport semplicemente per stare bene, divertirsi, socializzare e migliorare il proprio stile di vita. Il progetto comprende infatti scuole sportive e settori giovanili, attività agonistiche Under e Senior, percorsi dedicati agli adulti e servizi specificamente orientati al wellness, con una proposta che si sviluppa durante tutto l’anno.

Al centro del progetto ci sono ovviamente, gli Impianti sportivi dell’Università degli Studi di Messina: strutture moderne ormai diventate punti di riferimento non solo per la comunità messinese ma per l’intero Sud Italia. La Cittadella Sportiva Universitaria, autentico punto di forza della proposta SSD UniMe. Un grande polo sportivo che permette di concentrare in un unico contesto numerose discipline e servizi, con strutture dedicate alla ginnastica, al tennis, al basket, alla pallavolo, al calcio, all’hockey e alle attività in piscina. A questa realtà si affiancano il Complesso Sportivo Primo Nebiolo, con le sue strutture e gli impianti dedicati anche a baseball, basket e pallavolo, e la Palestra di Palazzo Mariani, dove vengono sviluppate ulteriori attività sportive e di fitness.

Una rete di impianti che consente alla SSD UniMe di proporre un modello sportivo particolarmente completo, nel quale la qualità degli spazi e la varietà delle discipline diventano parte integrante dell’esperienza sportiva.

Grande attenzione, inoltre, è rivolta agli studenti dell’Università degli Studi di Messina. Per gli studenti UniMe regolarmente iscritti, infatti, è prevista la possibilità di frequentare gratuitamente le attività e i servizi sportivi realizzati dalla SSD UniMe. Una scelta che, in linea con la strategia programmatica di UniMe, conferma la volontà di rendere lo sport una componente sempre più importante della vita universitaria, favorendo benessere, socialità e partecipazione anche al di fuori dell’attività accademica.

Con la ripartenza delle attività, dunque, la SSD UniMe riapre le porte dei propri impianti e dà ufficialmente il via alla stagione 2026/2027, confermando una vocazione sempre più multidisciplinare e cittadina. Un progetto nel quale sport, università e territorio continuano a incontrarsi, attraverso una proposta capace di mettere insieme scuola sportiva, agonismo, inclusione, wellness e vita universitaria.