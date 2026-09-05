La Spagna insorge contro Sánchez, il ruggito di un popolo che si sente tradito

Un’ondata di protesta e forte dissenso ha travolto negli ultimi giorni la Penisola Iberica, portando nelle strade una nuova pagina di tensione politica: una parte consistente della Spagna si è sollevata contro il governo guidato da Pedro Sánchez. A muovere le piazze è la reazione di cittadini che si dicono traditi, una mobilitazione in costante crescita nata per contestare un esecutivo ritenuto sordo alle richieste del paese e arroccato sulle proprie posizioni ideologiche. La scintilla che ha acceso lo scontro con Palazzo della Moncloa si è sviluppata intorno al tema della sicurezza e della gestione dei confini, focalizzandosi in particolare su Ceuta.

Tra la fine di luglio e i primi giorni di settembre 2026, l’exclave è diventata il simbolo centrale della protesta, considerata dai manifestanti un territorio vulnerabile e lasciato scoperto di fronte ai flussi migratori. La popolazione accusa il governo di Madrid di non aver tutelato la sovranità nazionale e di aver ceduto sul controllo delle frontiere, trasformando l’indignazione per il percepito abbandono delle istituzioni nel motore centrale della mobilitazione.

Dalla capitale alle province, la protesta ha assunto dimensioni imponenti:

La mobilitazione a Madrid: Oltre 50.000 persone si sono radunate nel cuore della capitale per far sentire la propria voce a ridosso dei palazzi del potere, intonando lo slogan diventato il simbolo del corteo: “Ceuta non si vende, Ceuta si difende!”.

Oltre 260 città coinvolte: la protesta si è diffusa rapidamente in più di 260 centri urbani. Da Barcellona a Valencia, da Saragozza fino a Pamplona, i cortei hanno paralizzato ampi settori del Paese. Di fronte alla pressione della piazza, la risposta dell’ordine pubblico è stata rigorosa, sfociando in cariche di alleggerimento, uso di lacrimogeni e forti tensioni che hanno trasformato diverse piazze storiche in scenari di scontro aperto.

Tensioni politiche e accuse di censura

Sotto la pressione di una crescente contropressione politica, l’esecutivo affronta una fase di forte isolamento e respinge le accuse della piazza, definendo le manifestazioni come speculazione politica e propaganda dell’opposizione. Tra il 2 e il 4 settembre 2026, lo scontro istituzionale e sociale ha raggiunto il suo apice: la piazza non sembra disposta a fare passi indietro e chiede le dimissioni immediate di Pedro Sánchez, accusando la maggioranza di aver compromesso la tenuta della nazione e le prospettive future del Paese.