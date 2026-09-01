La solidarietà di Meloni alla Germania: “sicurezza nostri Alleati è anche la nostra. Restiamo uniti”

L’Italia esprime “piena solidarietà alla Germania” dopo l’attacco ibrido russo a Lipsia, è quanto scritto su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “La sicurezza dei nostri Alleati – prosegue il premier – è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare divisioni tra gli Alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono motivo di preoccupazione per tutti noi e saranno affrontate con una risposta unitaria“.

“In momenti come questo, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare in stretta collaborazione e mantenere una credibile postura di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini“, conclude Meloni.