La Russia scrive alla Nato: “pronti a usare intero arsenale”. Perchè Kaliningrad è al centro di una possibile escalation

Nuovo scambio di accuse tra Russia e Nato sul fronte della sicurezza europea. Mosca, attraverso la propria ambasciata in Belgio, ha inviato una comunicazione ufficiale all’Alleanza Atlantica contestando quella che definisce una linea “avventurista e irresponsabile”, legata in particolare ad alcune esercitazioni militari della Nato che, secondo il Cremlino, simulerebbero l’“isolamento” dell’exclave russa di Kaliningrad.

Secondo la posizione espressa da Mosca, queste attività aumenterebbero in modo significativo il rischio di un possibile scontro armato diretto tra Russia e Alleanza Atlantica, in una fase già caratterizzata da forti tensioni sul piano geopolitico.

Mosca: “pronti a ricorrere all’intero arsenale di armi”

Nella nota trasmessa alla Nato, la Russia ribadisce la propria disponibilità a difendere il territorio nazionale con ogni mezzo ritenuto necessario. Nel documento si afferma che Mosca è pronta a ricorrere “all’intero arsenale di armi a sua disposizione” per garantire la difesa dei propri confini. L’ambasciata russa in Belgio accusa inoltre la Nato di portare avanti una campagna informativa che, secondo Mosca, avrebbe l’obiettivo di rafforzare la percezione di una minaccia russa nei confronti dei Paesi dell’Alleanza.

“L’Alleanza sta conducendo una campagna informativa su larga scala per alimentare il mito della ‘minaccia russa’ e diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà sulle presunte ‘intenzioni’ di Mosca di attaccare uno degli Stati baltici entro il 2029, o anche prima”, si legge nella dichiarazione diffusa dalla rappresentanza diplomatica russa.

La protesta russa sulle esercitazioni e sui Paesi baltici

Nel documento inviato alla Nato, Mosca contesta anche i piani di preparazione dei Paesi membri dell’Alleanza per eventuali scenari di crisi nell’area baltica. “Vengono annunciati piani per l’evacuazione transfrontaliera della popolazione ‘in caso di grave crisi’ e, allo stesso tempo, le dichiarazioni ripetutamente espresse dai vertici del nostro Paese circa l’assenza di intenzioni o motivi per avviare un’azione militare vengono completamente ignorate, così come la proposta rivolta ai Paesi della Nato di mettere nero su bianco garanzie reciproche di sicurezza”, prosegue la nota russa.

Secondo Mosca, dunque, le iniziative militari e politiche adottate dai Paesi Nato rappresenterebbero un elemento di ulteriore instabilità, mentre il Cremlino sostiene di aver più volte dichiarato di non avere intenzioni offensive verso gli Stati membri dell’Alleanza.

La risposta della Nato: “ricevuta la lettera, denunciamo le minacce russe”

La Nato ha confermato di aver ricevuto la comunicazione dell’ambasciata russa e di aver fornito una risposta ufficiale. L’Alleanza Atlantica ha respinto le accuse di Mosca, sottolineando invece la natura difensiva della propria organizzazione e contestando quelle che definisce minacce russe sull’utilizzo della forza militare. La replica della Nato arriva in un momento di forte attenzione internazionale sul fianco orientale europeo, dove le attività militari e le dichiarazioni politiche delle parti vengono monitorate con particolare attenzione.

L’appello della Russia: evitare un’escalation

Nella parte finale della nota, l’ambasciata russa in Belgio afferma di aver comunicato le proprie posizioni al Segretariato Internazionale della Nato e al Ministero degli Affari Esteri belga, chiedendo ai Paesi membri dell’Alleanza di evitare iniziative considerate destabilizzanti. “Nel contesto della linea aggressiva perseguita dalla leadership del blocco e dai Paesi membri, l’Ambasciata ha comunicato i nostri orientamenti di principio al Segretariato Internazionale della Nato e al Ministero degli Affari Esteri belga”.

Mosca conclude quindi chiedendo una riduzione delle tensioni: “Abbiamo esortato i paesi membri dell’Alleanza a astenersi da ulteriori dichiarazioni e azioni che possano aggravare la situazione, al fine di evitare uno scontro su larga scala”. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle tensioni tra Russia e Nato, con il nodo della sicurezza nell’Europa orientale e dell’area baltica al centro del confronto diplomatico e militare.