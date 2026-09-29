La Russia ribalta la prospettiva: è l’Europa a condurre una guerra contro Mosca

“L’Europa sta conducendo una guerra contro di noi. Non ho alcun dubbio su questo e ne parliamo da molto tempo“. Lo ha dichiarato, senza mostrare il minimo dubbio, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a margine del Valdai Discussion Club. “Non ho dubbi che questa sia una guerra che l’Europa sta conducendo contro di noi’‘, ha risposto Lavrov a una domanda della Bbc sulla possibilità che la Russia stia conducendo una “guerra ibrida” contro i paesi europei.

Dichiarazioni che arrivano dopo il duro messaggio rivolto alla nato sulla volontà di difendere Kalinigrad “con tutto l’arsenale possibile“. Sembra ormai chiaro che la Russia pensi all’Europa e alla Nato come avversarie dirette in una situazione geopolitica che supera il confine ucraino.