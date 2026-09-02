La Russia influenzerà le elezioni in Italia e Vannacci è il suo cavallo di Troia? La risposta di Tajani

“È una questione generale, è una questione che riguarda tutta l’Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei Paesi dove si vota. Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo“. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo in un punto stampa a Wicklow, in Irlanda, sulla possibilità che la Russia tenti di influenzare anche l’esito delle elezioni italiane.

“Il Financial Times può scrivere quello che vuole. Bisogna sempre poi provare quello che si dice. Mi auguro che questo sia assolutamente falso“, ha aggiunto Tajani commentando un articolo pubblicato dal Financial Times in cui si definisce il generale Roberto Vannacci “il cavallo di Troia” della Russia.