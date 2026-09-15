La Reggina presenta le maglie 2026-2027: arte, storia millenaria e legame con il territorio | FOTO

La Reggina presenta ufficialmente le tre maglie per la stagione 2026-2027. Il club amaranto ha postato sui social gli scatti dei 3 kit casa, trasferta e maglia del portiere, rispettivamente amaranto, bianca e verde. Le maglie rinsaldano il legame del club con il territorio, con la storia millenaria di Reggio Calabria e con l’arte. L’home kit rende omaggio all’eredità culturale della città, con un pattern ispirato alle Terme Romane. Il kit away trae ispirazione dalla Villa Romana di Casignana, con lo stemma della Reggina degli anni della Serie A. La maglia del portiere presenta un richiamo alle maschere apotropaiche.

Nel messaggio social della Reggina si legge: “tre maglie nel nome della tradizione. Per la stagione 2026/27, la Reggina sceglie di portare in campo l’impareggiabile fascino e la sublime arte del territorio. L’home kit rende omaggio all’eredità culturale della città, con un pattern ispirato alle Terme Romane, testimonianza di una storia millenaria. Il kit away amplia il racconto attraverso un motivo ispirato ai mosaici della Villa Romana di Casignana. La divisa del portiere, mostra un richiamo alle maschere apotropaiche. Tre maglie, un unico filo conduttore: la nostra amata terra. Perché l’amaranto non è solo un colore: è appartenenza“.