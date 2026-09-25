La pallavolo calabrese scalda i motori: riparte la Coppa Calabria

Prenderà il via nel corso del prossimo fine settimana la nuova stagione della pallavolo calabrese con le gare della Coppa Calabria, che vedranno impegnate le squadre dei campionati di Serie C femminile e maschile e di Serie D femminile e maschile. Come da tradizione, le competizioni saranno dedicate a due figure che hanno lasciato un segno profondo nella storia del movimento pallavolistico regionale: la Coppa Calabria femminile è intitolata a Sergio Sorrenti, mentre quella maschile porta il nome di Giancarlo Naso. Due personalità indimenticabili, che con passione, competenza e impegno hanno contribuito in maniera determinante alla crescita e alla diffusione della pallavolo in Calabria.

L’avvio delle competizioni rappresenta il primo importante appuntamento della stagione sportiva, offrendo alle società l’occasione di confrontarsi sul campo e di dare ufficialmente il via a un nuovo anno all’insegna dello sport, dei valori del volley e della sana competizione.

Coppa Calabria serie C maschile

Quattro gironi da tre squadre e dodici le squadre al via. Nel girone A ecco Cetraro, Praia a Mare e Paola. Nel girone B le due squadre di Bisignano e Volo Virtus Lamezia. Nel girone C Catanzaro, Raffaele & Arpaia Lamezia e Pianopoli. Nel girone D Bagnara, Cinquefrondi e Palmi.

Coppa Calabria serie C femminile

Sei gironi (quattro da quattro squadre, due da tre squadre) e tante sfide interessanti in programma.

Coppa Calabria serie D

Anche in questo caso si inizia con la fase a gironi: sono sei nella femminile e quattro nella maschile.