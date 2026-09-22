La mamma di Carlo Acutis torna in Calabria: incontri con gli studenti e tappe nei santuari della regione

Saranno affidati alla protezione di Carlo Acutis gli studenti delle scuole calabresi che incontreranno Antonia Salzano, mamma del giovane proclamato santo, durante il suo prossimo viaggio in Calabria. Il percorso inizierà dal Santuario di San Francesco di Paola, patrono della Calabria. Saranno proprio le scuole di Paola ad aprire simbolicamente l’anno scolastico nel segno di Carlo Acutis, rappresentando idealmente tutti gli studenti calabresi.

Nel pomeriggio della prima giornata, Antonia Salzano sarà nella Cattedrale di Cosenza, dove offrirà ai fedeli la propria testimonianza e renderà omaggio alla patrona della città, la Madonna del Pilerio. Il giorno successivo, 8 ottobre, saranno protagonisti gli studenti degli istituti scolastici di Reggio Calabria, che incontreranno la mamma di Carlo Acutis presso il Seminario Pio XI. In serata Antonia Salzano raggiungerà i frati cappuccini della Basilica dell’Eremo per un incontro con i fedeli. Un appuntamento particolarmente significativo perché sono proprio i Cappuccini a custodire ad Assisi il corpo di Carlo Acutis.

La tappa nella Piana di Gioia Tauro e l’incontro con gli studenti di Cittanova

Il 9 ottobre il viaggio proseguirà nella Piana di Gioia Tauro, con una tappa a Cittanova. Anche qui è previsto un incontro mattutino con gli studenti, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla preghiera e alla testimonianza presso il Santuario Maria SS.ma del Rosario. Il 10 ottobre Antonia Salzano sarà a Locri, dove incontrerà gli alunni della scuola Mazzini. Nel pomeriggio parteciperà a un grande evento presso il Santuario della Madonna dello Scoglio, dove incontrerà Fratel Cosimo.

La giornata si concluderà nuovamente a Locri, dove il Vescovo ha organizzato una veglia diocesana in Duomo. Il programma calabrese di Antonia Salzano Acutis terminerà infine l’11 ottobre a Paravati, con un omaggio a Natuzza Evolo. Un viaggio che attraverserà diverse province calabresi, unendo il mondo della scuola, la testimonianza religiosa e i luoghi simbolo della spiritualità regionale nel segno di Carlo Acutis.