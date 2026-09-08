La Lazio non si ferma più: un avvio così bello solo due volte nella storia. Lotito raddoppia, Gattuso gongola. E sul mercato ne arriva un altro

La Lazio di Gennaro Gattuso entra nella storia. Il successo ottenuto alla terza giornata ha completato un percorso perfetto: nove punti su nove disponibili, tre vittorie consecutive e un avvio di campionato che nella storia biancoceleste rappresenta una rarità assoluta. Prima di questa squadra, infatti, soltanto due formazioni della Lazio erano riuscite nell’impresa di vincere tutte le prime tre gare di Serie A: quella guidata da Tommaso Maestrelli nella stagione 1974-75 e quella allenata da Vladimir Petkovic nel 2012-13. Un dato che rende ancora più speciale il momento attuale: in oltre vent’anni di gestione Claudio Lotito, iniziata nel 2004, la Lazio aveva centrato questo traguardo soltanto una volta. E non era accaduto nemmeno in alcune delle annate più celebrate, quelle che hanno portato trofei e grandi soddisfazioni ai tifosi.

La presidenza Lotito è stata caratterizzata da una lunga continuità ai vertici del calcio italiano, con numerose qualificazioni europee e diversi successi conquistati, tra cui Coppe Italia e Supercoppe italiane. Eppure, paradossalmente, anche nelle stagioni in cui la Lazio ha alzato trofei al cielo non era sempre arrivato un inizio di campionato perfetto. Il calcio, del resto, non vive solo di valori assoluti: spesso sono l’equilibrio, la mentalità e la capacità di adattarsi a fare la differenza. Ed è proprio questo l’aspetto più sorprendente della Lazio attuale. Il risultato arriva in una fase in cui il rapporto tra società e parte della tifoseria è stato segnato da forti tensioni. Lo stadio ha vissuto momenti difficili, ma la squadra è riuscita a isolarsi e a trasformare le difficoltà esterne in energia positiva.

Il mercato chirurgico di Lotito: pochi colpi, ma subito decisivi

Uno degli elementi più interessanti di questo avvio è il rendimento immediato dei nuovi arrivati. La Lazio non ha costruito la propria rinascita attraverso una rivoluzione totale, ma con operazioni mirate e chirurgiche, individuando giocatori capaci di incidere subito. Il caso più evidente è quello di Davide Frattesi, protagonista delle prime giornate con gol pesantissimi e una personalità che ha conquistato rapidamente l’ambiente biancoceleste. Il centrocampista ha trovato la rete nelle prime tre gare, risultando decisivo nella partenza lanciata della squadra. Accanto a lui, anche altri innesti hanno dato risposte immediate, dimostrando come il lavoro della dirigenza abbia puntato non sulla quantità ma sulla qualità. Una strategia che sta premiando Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani.

Dietro ai numeri, però, c’è soprattutto il lavoro dell’allenatore. Gennaro Gattuso, calabrese verace e uomo di calcio dal carattere fortissimo, ha saputo ricompattare il gruppo dopo una partenza emotivamente complicata. La pesante batosta in Coppa Italia avrebbe potuto lasciare scorie profonde, invece la squadra ha reagito con orgoglio, trasformando la delusione in rabbia agonistica. È proprio questo il marchio di fabbrica di Gattuso: intensità, sacrificio, mentalità e senso di appartenenza.

Il tecnico biancoceleste ha dato alla Lazio una struttura precisa e soprattutto una convinzione nuova. La squadra non sembra più soltanto un insieme di individualità, ma un gruppo capace di soffrire e colpire nei momenti decisivi. Dopo la vittoria contro l’Udinese, lo stesso Gattuso ha sottolineato la mentalità e il lavoro quotidiano dei suoi giocatori.

Una Lazio sorprendente che può scrivere una nuova pagina della storia

Il campionato è appena iniziato e la strada è ancora lunghissima, ma alcuni numeri restano impressi. Tre vittorie nelle prime tre giornate non sono soltanto un ottimo avvio: per la Lazio rappresentano un evento raro, quasi irripetibile. È la terza volta nella storia del club in Serie A. È successo nell’epoca d’oro di Maestrelli, è successo con Petkovic e oggi succede con Gattuso. Una coincidenza statistica che racconta molto: quando la Lazio parte così forte, qualcosa di speciale sta accadendo. E forse il dato più curioso è proprio questo: una squadra partita tra dubbi, contestazioni e scetticismo è riuscita a trasformare il rumore esterno in silenzio sul campo. La risposta più forte, come spesso accade nel calcio, è arrivata dai risultati.

Adesso arriva anche Diego Leite: un’altra pedina per la Lazio di Gattuso

E mentre la Lazio si gode un avvio di campionato praticamente perfetto, il mercato biancoceleste regala a Gennaro Gattuso un’altra soluzione importante. È arrivato anche Diego Leite, nuovo rinforzo che va ad aggiungersi agli innesti già messi a disposizione del tecnico e che amplia ulteriormente le possibilità della rosa. Il suo arrivo rafforza ancora di più la sensazione di un mercato costruito seguendo una linea precisa: interventi mirati, giocatori scelti per essere funzionali al progetto tecnico e poche operazioni fini a se stesse. I nuovi arrivati hanno già dato risposte importanti, inserendosi rapidamente nei meccanismi della squadra e risultando subito preziosi in questo straordinario avvio da nove punti nelle prime tre giornate.

Diego Leite rappresenta così un’ulteriore freccia nell’arco di Gattuso, soprattutto in prospettiva di una stagione lunga nella quale serviranno alternative, profondità e capacità di gestire energie e impegni. La Lazio che ha cominciato il campionato con un passo quasi da record, dunque, non è ancora un prodotto finito: il tecnico calabrese avrà adesso un’altra pedina sulla quale lavorare.

Ed è forse questo uno degli aspetti più incoraggianti per il mondo biancoceleste. La Lazio ha già trovato risultati e certezze attraverso nuovi acquisti immediatamente funzionali e decisivi, ma continua ad aggiungere qualità e alternative. In un ambiente ancora attraversato dalla contestazione nei confronti della società, il campo sta raccontando una storia differente: Lotito ha consegnato a Gattuso una squadra competitiva e rinforzata con operazioni chirurgiche, e l’allenatore sta riuscendo a trasformare quelle scelte in risultati. L’arrivo di Diego Leite aggiunge adesso un altro tassello a una Lazio che, dopo tre giornate, può guardare al prosieguo della stagione con ambizioni decisamente diverse rispetto allo scetticismo che ne aveva accompagnato l’estate.