La Germania prepara gli ospedali a uno scenario di guerra: “1.000 soldati NATO feriti al giorno” in caso di attacco russo

La Germania sta preparando un piano sanitario straordinario per affrontare uno scenario di guerra ad alta intensità in Europa, con l’ipotesi di dover accogliere fino a 1.000 soldati NATO feriti ogni giorno nel caso di un attacco russo al territorio dell’Alleanza. È quanto emerge da un’analisi riportata da Bloomberg, secondo cui Berlino sta valutando le capacità del proprio sistema ospedaliero in vista di una possibile crisi militare.

Lo scenario preso in considerazione dalle autorità tedesche è quello di un eventuale conflitto con la Russia entro il 2029, una possibilità discussa negli ambienti della sicurezza europea dopo l’invasione dell’Ucraina e il progressivo rafforzamento delle strutture di difesa della NATO sul fianco orientale.

Il sistema sanitario tedesco chiamato a gestire migliaia di feriti militari

Secondo il piano allo studio, il sistema sanitario della Germania dovrebbe essere in grado di assorbire un flusso quotidiano di circa 1.000 militari feriti, una quantità che metterebbe sotto pressione le strutture dedicate esclusivamente alla difesa. La Bundeswehr, le forze armate tedesche, dispone infatti soltanto di cinque ospedali militari, una capacità ritenuta insufficiente per sostenere da sola un’emergenza di queste dimensioni. Per questo motivo il piano prevede il coinvolgimento degli ospedali civili, che dovrebbero compensare la carenza di strutture specializzate.

La Germania dispone complessivamente di circa 440.000 posti letto ospedalieri e, nello scenario ipotizzato, sarebbero necessari circa 15.000 letti per accogliere i feriti legati a un eventuale conflitto.

Il problema principale non sarebbero i posti letto, ma il personale specializzato

Uno degli aspetti più critici individuati dalle autorità tedesche riguarda però la disponibilità di medici e personale sanitario con esperienza nella gestione delle ferite di guerra. Il numero di specialisti abituati a trattare traumi da combattimento sarebbe infatti molto limitato: soltanto poche centinaia di medici tedeschi avrebbero esperienza diretta con questo tipo di lesioni, un elemento considerato decisivo nella preparazione a uno scenario bellico moderno.

La gestione di feriti provenienti da un conflitto ad alta intensità richiederebbe infatti competenze specifiche, dalla chirurgia traumatologica alle emergenze con numerosi pazienti contemporaneamente, oltre a una capacità organizzativa simile a quella necessaria durante grandi crisi sanitarie.

Il ritorno dei bunker della Guerra Fredda: valutato il rifugio di Ulm

Tra le strutture prese in considerazione c’è anche un bunker nucleare della Guerra Fredda situato sotto un ospedale di Ulm, nel sud della Germania. La struttura, progettata durante il periodo della contrapposizione tra NATO e Patto di Varsavia, potrebbe essere riattivata. Il bunker è stato costruito per ospitare circa 2.000 persone per un periodo di 90 giorni e rappresenta uno dei simboli della nuova attenzione tedesca verso la protezione delle infrastrutture strategiche.

L’eventuale riutilizzo di queste strutture rientra nel più ampio programma di revisione della protezione civile tedesca, tornata al centro del dibattito dopo decenni in cui la preparazione a un conflitto convenzionale in Europa era stata considerata una priorità secondaria.

La Bundeswehr aumenta le esercitazioni mediche e prepara nuovi strumenti di monitoraggio

La Germania ha già iniziato a rafforzare la propria preparazione sanitaria militare. Nel marzo 2026 la Bundeswehr ha condotto la più grande esercitazione medica degli ultimi decenni, con l’obiettivo di testare capacità operative e coordinamento tra strutture militari e civili.

Un ulteriore passo dovrebbe arrivare in autunno con una nuova Legge sulla Sicurezza Sanitaria, pensata per creare un sistema di monitoraggio in tempo reale delle risorse disponibili. Il progetto dovrebbe consentire di controllare rapidamente la disponibilità di posti letto, medicinali e personale sanitario, fornendo alle autorità una fotografia aggiornata delle capacità del sistema in caso di emergenza.

La preparazione tedesca non rappresenta la previsione di un conflitto imminente, ma si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della resilienza della NATO e dei singoli Paesi europei, chiamati a rivedere i propri sistemi di difesa e protezione civile dopo il ritorno della guerra convenzionale sul continente.