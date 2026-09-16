La “gatta morta” è tornata: la messinese Marina La Rosa ritorna al Grande Fratello dopo 26 anni

Ventisei anni dopo il suo ingresso nella storia della televisione italiana, Marina La Rosa torna là dove tutto è iniziato. La messinese, diventata uno dei volti simbolo della prima edizione del Grande Fratello, è pronta a varcare nuovamente la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia, questa volta non come una giovane ragazza sconosciuta catapultata in un esperimento televisivo rivoluzionario, ma come una donna con un percorso completamente diverso alle spalle. Il ritorno della concorrente siciliana è stato confermato dalla stessa Marina La Rosa attraverso un videomessaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare una sfida rifiutata più volte nel corso degli anni. Un ritorno carico di significati, che riporta sotto i riflettori uno dei personaggi più discussi e riconoscibili della storia del Grande Fratello Italia.

Marina La Rosa torna nella Casa dopo il successo del Grande Fratello 2000

Quando nel 2000 entrò nella Casa del Grande Fratello, Marina La Rosa aveva appena 23 anni e nessuno poteva immaginare che quella trasmissione sarebbe diventata un vero fenomeno televisivo e culturale. Era la prima volta che il pubblico italiano assisteva alla vita quotidiana di persone comuni isolate dal mondo esterno, in un format che avrebbe cambiato per sempre il modo di fare televisione. “Nel 2000 avevo 23 anni e non sapevo bene cosa stessi facendo, del resto non lo sapeva nessuno”, ha raccontato la messinese nel suo videomessaggio, ricordando un’esperienza vissuta in un’epoca completamente diversa rispetto a quella attuale. Quella prima edizione del reality riuscì a catalizzare l’attenzione dell’intero Paese e Marina La Rosa diventò rapidamente uno dei volti più chiacchierati del programma. “L’Italia si è fermata a guardarci”, ha ricordato, ripercorrendo gli anni in cui fu “amata, odiata, giudicata, imitata, insultata, desiderata”. Un’esposizione mediatica enorme per una ragazza giovanissima, che si trovò improvvisamente al centro dell’attenzione nazionale e che ancora oggi viene ricordata come una delle protagoniste assolute della stagione televisiva degli anni Duemila.

“Torno sul luogo del delitto”: la scelta dopo tanti rifiuti

Dal primo ingresso nella Casa sono trascorsi 26 anni, durante i quali la vita di Marina La Rosa è profondamente cambiata. La messinese ha raccontato di aver costruito un percorso personale e professionale lontano dalla sola dimensione televisiva, diventando anche madre e psicologa, oltre a continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. “Sono passati 26 anni e nel frattempo ho fatto un sacco di cose”, ha spiegato. “Per fortuna sono cambiata, ma per fortuna altre cose non sono cambiate”.

Per molto tempo aveva scelto di non tornare nel programma che l’aveva resa famosa. “Me l’hanno chiesto tantissime volte e io ho sempre rifiutato”, ha raccontato. Questa volta, però, qualcosa è cambiato e la decisione è stata diversa. “Ci torno perché nella vita mi sono più interessate le esperienze delle definizioni”, ha spiegato la messinese, sottolineando come questa nuova partecipazione rappresenti per lei un modo per vivere un’esperienza differente, senza il peso delle aspettative del passato. La nuova avventura, infatti, non sarà una ripetizione di quella vissuta nel 2000. “Questa ovviamente non è una replica, è un esperimento. E un gioco, un momento leggero”, ha chiarito. Poi, con la consueta ironia che l’ha sempre contraddistinta, ha aggiunto: “Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio”. Una frase che racchiude lo spirito con cui Marina La Rosa si prepara a tornare davanti alle telecamere: senza dover dimostrare nulla e con la voglia di vivere semplicemente una nuova esperienza. “Torno sul luogo del delitto”, ha detto sorridendo.

Dalla “gatta morta” del 2000 alla donna che non cerca più approvazione

Nel corso della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa fu anche protagonista di numerose discussioni e venne etichettata dal pubblico con il soprannome di “gatta morta”, definizione che negli anni è rimasta legata alla sua immagine televisiva. Oggi, però, la messinese racconta una consapevolezza diversa e una maggiore serenità rispetto al giudizio degli altri. Non sente più il bisogno di essere accettata da tutti e rivendica la libertà di mostrarsi per quella che è. “A chi mi segue dico grazie, a chi mi critica non dico di non farlo, figuriamoci”, ha affermato. Poi ha aggiunto: “Negli anni ho imparato una cosa importantissima, non bisogna essere capiti da tutti né piacere a tutti, basta piacere a se stessi”. Una maturità arrivata dopo anni di esperienze personali e professionali. “Lo devo dire: mi piaccio“, ha concluso Marina La Rosa, descrivendosi ancora “curiosa, imperfetta” e pronta anche a cambiare idea. Il suo messaggio finale mantiene quella leggerezza ironica che il pubblico aveva imparato a conoscere nel 2000: “Ciao disadattati, ci vediamo lì”.

Dal Grande Fratello di Cinecittà alla nuova Casa dei Lumina Studios

Il ritorno di Marina La Rosa rappresenta anche un viaggio nel tempo attraverso l’evoluzione del Grande Fratello. La Casa che aveva ospitato la prima edizione nel 2000 era molto diversa da quella attuale: si trovava negli studi di Cinecittà, aveva ambienti più semplici e i concorrenti vivevano un isolamento molto più marcato rispetto al mondo esterno. I protagonisti erano persone completamente sconosciute al pubblico e la quotidianità nella Casa era scandita da attività molto diverse rispetto a quelle delle edizioni moderne. I concorrenti dovevano occuparsi anche di un orto e di un pollaio, mentre il budget per la spesa e per le necessità quotidiane era molto limitato. Anche il rapporto con la tecnologia era profondamente diverso: nel 2000 i social network non esistevano e il pubblico aveva un rapporto meno immediato con i concorrenti. Oggi il Grande Fratello si svolge negli spazi dei Lumina Studios di Roma Nord, con una produzione completamente cambiata e un legame molto più stretto tra televisione, mondo digitale e pubblico. A rappresentare il filo conduttore tra passato e presente resta però il simbolo più importante: la Porta Rossa. Quella porta che Marina La Rosa aveva attraversato 26 anni fa e che ora è pronta a riaprirsi per accogliere nuovamente una delle protagoniste più iconiche della storia del reality. Il nuovo Grande Fratello partirà giovedì 17 settembre su Canale 5. Per la messinese Marina La Rosa sarà un ritorno unico: non un viaggio nel passato, ma una nuova esperienza da vivere con lo sguardo di una donna profondamente cambiata. Un vero e proprio ritorno sul “luogo del delitto”.