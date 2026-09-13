La dott.ssa Abbruzzino lascia la guida della Misericordia di Cirò Marina: nominato il nuovo Governatore

Ci sono persone che, quando arrivano, trovano un luogo in rovina e, quando se ne vanno, lo lasciano come una casa rimessa a nuovo. È questa, in fondo, la storia della dott.ssa Maria Abbruzzino, Governatore uscente della Confraternita di Misericordia di Cirò Marina, che oggi conclude il proprio mandato con il cuore colmo di gratitudine — la stessa che, oggi, l’intera Confraternita restituisce a lei. Quando la dott.ssa Abbruzzino ne ha assunto la guida, la Misericordia era un’associazione smarrita, sospesa tra il ricordo di ciò che era stata e il rischio concreto di non esserci più. Non ha promesso miracoli: ha rimboccato le maniche.

Giorno dopo giorno, con la pazienza di chi costruisce e non demolisce, ha rimesso ordine dove c’era confusione, ha ridato credibilità dove restava solo diffidenza, ha acceso una visione dove sembrava esserci soltanto stanchezza. E i risultati sono arrivati, concreti e tangibili: l’iscrizione al RUNTS, l’ingresso nell’elenco della Protezione Civile, nuovi mezzi operativi per servire meglio il territorio. Dietro ogni sigla, ogni numero, c’è però qualcosa che nessun atto amministrativo può certificare: la fatica silenziosa di chi ha creduto in un’associazione quando pochi altri lo avrebbero fatto.

A lei, oggi, va molto più di un ringraziamento formale. Va il riconoscimento sincero, commosso, di un’intera comunità che grazie al suo impegno ha ritrovato un presidio di volontariato in cui credere ancora — solido, presente, vivo. Il suo nome resterà legato per sempre a questa rinascita: non come un capitolo che si chiude, ma come la pagina da cui tutte le altre, da oggi in poi, continueranno a essere scritte.

Alla dott.ssa Abbruzzino subentra il dott. Giuseppe Aloisio, medico del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM 118), che raccoglie un’eredità importante e la responsabilità di custodirla. La sua esperienza sul campo e la sua vocazione al servizio sono la migliore garanzia che il cammino intrapreso non si fermerà. A lui l’augurio più sincero di buon lavoro, nella consapevolezza di camminare su una strada che altri, con amore, hanno già tracciato.

La Confraternita di Misericordia di Cirò Marina guarda avanti, ma non dimentica: porta con sé la storia risanata da chi l’ha amata come una casa propria, con tutto il cuore, e rinnova, oggi più che mai, il proprio impegno al servizio del territorio.