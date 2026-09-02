La Domotek Volley si ritrova, inizia il percorso dell’A2 tra novità ed entusiasmo

La splendida cornice della Marina di Porto Bolaro e tanta voglia di ricominciare. La Domotek Volley ha ufficialmente dato il via alla stagione 2026/27, quella che segna il suo storico debutto in Serie A2 Credem, con un raduno che è stato molto più di un semplice incontro di cortesia. Come da tradizione, la squadra si è riunita in uno scenario che il DG Marco Tullio Martino non ha esitato a definire “una vera e propria cartolina per il nostro territorio“. Un’occasione per accogliere i nuovi arrivi e rinsaldare il legame con i cinque protagonisti della cavalcata trionfale della passata stagione (Capitan Laganà, Presta, Saitta, De Santis e Lazzaretto), quella che ha regalato al club il Triplete: promozione, Coppa Italia e Supercoppa.

All’incontro, impreziosito dalla presenza di una folta rappresentanza della dirigenza guidata dal Presidente Polimeni, sono emerse parole importanti. Il DG Marco Tullio Martino, il mister Antonio Polimeni, alla sua prima assoluta in panchina in A2 dopo aver vinto il premio di miglior allenatore della scorsa A3, e il Capitano Domenico Laganà hanno trasmesso a tutto il gruppo la giusta carica e la voglia di fare bene in un campionato che si preannuncia molto competitivo.

Un pensiero speciale è andato a chi, in questi giorni, è impegnato sui palcoscenici internazionali: lo schiacciatore sloveno Klemen Sen, attualmente in preparazione per gli Europei con la sua Nazionale, e il martello ucraino Oleksandr Boiko, aggregato alla selezione del suo Paese. Grande attesa anche per Riccardo Iervolino, che dopo aver incantato sulla sabbia vincendo una tappa del Beach Pro Tour Futures in Turchia, tra pochi giorni sarà impegnato nelle finali nazionali di Beach Volley.

Con lo sguardo già rivolto al Palacalafiore, che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito con 7.000 spettatori, la squadra si metterà subito al lavoro per la preparazione atletica seguendo i dettami del nuovo preparatore Luis Carlos Aray Hernandez. A partire da oggi sono previsti doppi allenamenti giornalieri che alterneranno lavoro in piscina, sessioni in palestra e il primo contatto con il rettangolo di gioco. Tra i volti aggregati al gruppo spicca il giovane palleggiatore Thomas Spinello, che con i colori amaranto ha vinto tutto nella passata stagione.

Arrivo in città per Bragatto, Asteriti, Bruno, Favretto e Bonanno aspettando Daniele Buzzi. Presente, al completo lo staff tecnico con la new entry Paolo Zamboli, nuovo assistente dei Mister Polimeni, pronto per una nuova esperienza europea a marchio Cev, il confermatissimo Giglio e Fabio Remo che, ritorna in amaranto dopo aver scritto cifre leggendarie nel primo anno del club in Serie B, questa volta da assistente. L’entusiasmo è palpabile e il sogno di regalare nuove soddisfazioni a una città intera è già iniziato.