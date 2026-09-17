La Domotek Volley sfida Modica in amichevole, Polimeni: “vogliamo farci trovare pronti per l’A2”

Il countdown è iniziato. La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a scendere in campo per la sua prima uscita stagionale pre-sesson. Lunedì 21 settembre, alle ore 17, il Pala Lorena Quaranta di Furci Siculo ospiterà l’amichevole d’esordio degli amaranto contro l’Avimecc Volley Modica, società militante in Serie A3 e avversaria storica degli ultimi due anni, nonché team che ha ospitato le ultime stagioni del nuovo innesto amaranto Daniele Buzzi.

Un test che inaugura ufficialmente il cammino di preseason della squadra reggina, che proseguirà poi con le sfide contro Tonno Callipo, Sviluppo Sud Palmi ed Energy Spike Campobasso. Un calendario fitto e ricco di test interessanti, pensato per mettere a punto la condizione in vista dell’inizio del campionato, fissato per il 18 ottobre, aspettando, ovviamente, l’arrivo di Klemen Sen, atleta della nazionale slovena, attualmente impegnato con gli Europei.

La Jonica ha voluto facilitare la logistica dell’incontro e farsi carico della sua organizzazione, in collaborazione con il Comune di Furci e con la New Amando Jonica Volley, società di casa al Pala Lorena Quaranta e militante nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. A presentare la sfida è stato il tecnico Antonio Polimeni, che ha analizzato il momento della sua squadra: “per la nostra squadra è la prima amichevole, da cui avremo quindi le prime indicazioni, un test importantissimo perché il periodo preparatorio corrisponde per noi a un periodo di valutazione dove si va a costruire il sistema di gioco. Il nostro roster è composto da 9 giocatori effettivi nuovi su 14 e dunque questo test servirà non solo per determinare gli adattamenti nei vari reparti ma anche per creare una programmazione ad hoc nelle settimane successive”.

“Affronteremo una squadra tosta, i nostri amici di Modica, che hanno fatto benissimo nel percorso in A3 e che quest’anno si sono ulteriormente rafforzati per fare un campionato da protagonisti, ed è quello che gli auguriamo con tutto il cuore perché sappiamo la passione che ci mettono. Sono una realtà del Sud come lo siamo noi e l’elemento passionale che per di più ci accumuna ci indurrà a fare un gran tifo per loro. Noi vogliamo affrontare questo incontro con il giusto piglio: è vero che si tratta di un’amichevole ma anche di una bella sfida, in cui nessuno ci tiene a perdere; e poi dobbiamo fare i conti con la realtà e in particolare con i tempi di lavoro, adesso sempre più stretti, con l’obiettivo di arrivare alla prima giornata di campionato, il 18 ottobre, nella migliore condizione possibile”.

Il calendario pre-season prevede il 21 settembre Modica a Furci Siculo, il 23 settembre a Vibo contro la Tonno Callipo, in una bella gara da ex per Presta e Boiko, il 25 settembre al Palacalafiore contro i pari categoria della Sviluppo Sud Palmi, il 30 settembre nuovamente tra le mura amiche ospitando Vibo, il 3 ottobre a Palmi sempre contro la Svilippo Sud, il 5 ottobre ospitando Modicae il 7 ottobre in campo neutro contro Energy Time Spike Campobasso