La Domotek Volley corre verso l’A2: vittoria per 1-3 nel test match di Vibo Valentia

Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento della Domotek Volley Reggio Calabria verso l’atteso esordio in Serie A2, previsto per il prossimo 18 ottobre in casa del Pineto. In vista di questo storico appuntamento, i ragazzi di mister Polimeni hanno disputato il secondo “allenamento congiunto”, di buon profilo contro la neopromossa Tonno Callipo Vibo Valentia. Una sfida dal sapore particolare, che ha visto incrociarsi vecchi amici e nuovi volti. Il team giallorosso, durante il suo lungo e proficuo cammino, ha infatti accolto gli atleti amaranto il palleggiatore Saitta, il centrale Presta e i giovani Asteriti e Boiko. Particolare attenzione era rivolta proprio a lui, Oleksandr Boiko. Per il giovane opposto ucraino, nazionale del suo Paese, si trattava della prima uscita da avversario contro quella che è stata la sua casa fino a poco tempo fa.

L’incontro, terminato 1-3 per la Domotek, si è rivelato un banco di prova estremamente utile per entrambi gli staff tecnici. L’obiettivo principale era quello di rodare uomini e meccanismi, sperimentare soluzioni e valutare lo stato di forma degli effettivi.

Se il primo set ha visto Vibo partire più aggressiva e pronta, la Domotek ha saputo reagire prontamente, mostrando una bella rimonta nel terzo set e una conclusione positiva nel quarto. Rispetto alla prima uscita contro Modica, la squadra amaranto ha mostrato meno alti e bassi, segno di una lucidità in crescita.

Dopo un avvio timido, Boiko è letteralmente cresciuto dal secondo set in poi, sciorinando giocate di pregevole fattura che hanno strappato abbracci e sorrisi dei nuovi compagni. Molto bene anche Bragatto e Iervolino, mentre nel quarto set è entrato in scena capitan Laganà, che ha mostrato tutto il suo talento. Ottimi spunti, in generale, sono arrivati da tutto il gruppo amaranto. Sul fronte opposto, la Tonno Callipo ha mostrato un grande gruppo, con tanti giovani di valore che si sono messi in evidenza.

Adesso, finalmente, anche i tifosi potranno vedere dal vivo i propri beniamini. Il 25 settembre la Domotek affronterà lo Sviluppo Sud Palmi al PalaCalafiore di Reggio Calabria per un appuntamento, aperto al pubblico, da non perdere, dove, i tifosi potranno sottoscrivere le nuove tessere stagionali e vedere dal vivo il nuovo roste