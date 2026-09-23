La Casa di Comunità di Caulonia Marina prende vita: attivi i primi servizi, presto anche il centro prelievi

Stamattina, come Amministrazione comunale, ci siamo recati alla Casa di Comunità di Caulonia Marina per augurare buon lavoro a tutto il personale sanitario, amministrativo e tecnico che, in parte, è già operativo e sta garantendo ai cittadini molteplici servizi. Abbiamo trovato una struttura viva, con operatori motivati e un’organizzazione che, giorno dopo giorno, sta prendendo forma.

Si tratta di un risultato atteso da oltre trent’anni dalla nostra comunità, un edificio rimasto a lungo inutilizzato è stato trasformato, grazie ai fondi della Missione 6 del PNRR e a un investimento di quasi 3 milioni di euro, in un presidio sanitario territoriale al servizio di Caulonia e dell’intero comprensorio. È una presenza che consideriamo fondamentale soprattutto per le persone anziane, per chi ha difficoltà negli spostamenti e per tutte quelle famiglie che fino a oggi sono state costrette a percorrere molti chilometri anche solo per una prenotazione o una visita specialistica.

Nella Casa di Comunità sono già attivi, o in fase di attivazione, il servizio CUP per le prenotazioni, il centro vaccinale, gli ambulatori di otorinolaringoiatria, fisiatria, diabetologia e neurologia, oltre al servizio di guardia medica. A breve sarà operativo anche il centro prelievi, un servizio molto richiesto che permetterà a tanti cittadini di effettuare gli esami di laboratorio senza doversi allontanare dal proprio paese. L’obiettivo è arrivare nelle prossime settimane alla piena operatività della struttura. E’ un ulteriore servizio che viene attivato dopo lo sportello medico-legale dell’INPS finalizzato al riconoscimento dell’invalidità civile. Caulonia sta riacquistando la sua centralità come polo di servizi sanitari nella Locride.

Come Amministrazione riteniamo che la sanità di prossimità sia uno dei pilastri su cui costruire il futuro delle aree interne e dei piccoli centri. La Casa di Comunità non deve essere vissuta soltanto come un luogo in cui ricevere prestazioni, ma come uno spazio di riferimento per tutta la comunità, un presidio di diritti che restituisce dignità e fiducia a un territorio troppo spesso costretto a rincorrere servizi essenziali altrove. Il Comune continuerà a fare la propria parte, in piena collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, affinché tutti i servizi previsti vengano attivati nel minor tempo possibile.

A tutte le operatrici e a tutti gli operatori rivolgiamo il nostro ringraziamento e il più sincero augurio di buon lavoro: la loro professionalità e la loro presenza quotidiana saranno il vero cuore di questa nuova casa della salute. Invitiamo i cittadini a conoscere e utilizzare i servizi disponibili, perché una struttura sanitaria vive e cresce anche grazie alla comunità che la frequenta.

Ringraziamo la Regione Calabria, il Direttore dell’Asp Antonio Macrì e il Presidente del consiglio regionale Salvatore Cirillo per il grande impegno.