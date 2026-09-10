La Calabria torna set cinematografico: al via le riprese un film con Lillo, Frank Matano e Asia Argento

La Calabria torna protagonista sul grande schermo. Per tre settimane Cosenza ospiterà il set di “Gatekeepers”, il nuovo film diretto da Eros Puglielli e sostenuto dalla Calabria Film Commission. La lavorazione, che complessivamente durerà 45 giorni tra preparazione, riprese e post-produzione, coinvolgerà anche i comuni di Castrolibero e Malvito, portando in città troupe, attrezzature e numerosi volti noti del cinema e dello spettacolo italiano. Il film sarà girato nel centro di Cosenza, trasformando piazze, scorci urbani e luoghi simbolo della città in un set cinematografico. Nel cast figurano artisti molto amati dal pubblico come Lillo, Frank Matano, Paolo Calabresi, Asia Argento, Massimo De Lorenzo e Salvatore Costa.

La produzione del film è affidata a Be Water Film, Solaria Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, con il contributo della Calabria Film Commission. La distribuzione nelle sale cinematografiche sarà curata da Vision Distribution. La sceneggiatura è firmata da Eros Puglielli, Giulia Gianni e Matteo Menduni. Il comparto tecnico vede la fotografia di Andrea Arnone, la scenografia di Alessandro Bigini, i costumi di Monica Celeste, il montaggio di Angelo Santini e le musiche originali composte da Francesco Cerasi.

Grande attesa per un autunno di cinema in Calabria

Il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande sottolinea il valore della nuova produzione e il ruolo crescente della regione come territorio sempre più attrattivo per il cinema. “La Calabria si prepara ad un autunno da protagonista – dichiara Anton Giulio Grande presidente della fondazione del cinema calabrese – su tutto il territorio regionale, dove si succederanno film, fiction, documentari e corti, a confermare la vocazione di territorio di cinema. Gatekeepers si gira nel centro città con i mezzi di produzione, le macchine da presa e tanti volti amati dal pubblico: da Lillo a Frank Matano, Paolo Calabresi e Asia Argento, Massimo De Lorenzo e Salvatore Costa”. Una nuova produzione che conferma il percorso intrapreso dalla Calabria nel settore audiovisivo, con l’obiettivo di attrarre investimenti, valorizzare i territori e creare nuove opportunità per le professionalità locali.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Cosenza Franz Caruso, che evidenzia come il ritorno della città sul grande schermo rappresenti una nuova occasione di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio urbano e culturale. “La città ridiventa set cinematografico per aprirsi ad una nuova e significativa produzione con il suo straordinario patrimonio urbano, le sue piazze, i suoi scorci, in una parola, con i suoi giacimenti culturali. Una notizia che accogliamo di buon grado e che, grazie all’importante lavoro portato avanti dalla Calabria Film Commission, offrirà a Cosenza una nuova occasione di promozione territoriale, confermando una vocazione che la nostra città ha saputo consolidare nel tempo.”

Il primo cittadino sottolinea inoltre le ricadute positive che una produzione cinematografica può generare sul territorio, coinvolgendo professionisti e imprese locali e creando un indotto economico per l’intera area urbana. “E’ – questa – un’importante opportunità per i tanti professionisti calabresi coinvolti nella lavorazione e per l’intera filiera locale, confermando come il cinema possa essere non solo cultura, ma anche volàno e generatore di un indotto economico notevole che investe non solo la città capoluogo, ma anche l’intera area urbana. Cosenza – conclude il sindaco – ancora una volta, non si ripropone soltanto come sfondo di una storia, ma, attraverso una rinnovata visibilità, crea le premesse per imporsi come luogo sempre più attrattivo di un’industria cinematografica che ne riconosce e valorizza le enormi potenzialità”.

Con “Gatekeepers” Cosenza si prepara dunque ad accogliere una nuova importante produzione cinematografica, rafforzando il legame tra Calabria e cinema e confermando il ruolo della regione come luogo capace di offrire scenari, professionalità e opportunità all’intera filiera audiovisiva.